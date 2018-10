Geballte Faust, gebeugtes Knie: Sportler gegen Rassismus

Es ist ein stiller Schrei nach Gerechtigkeit: Von 50 Jahren reckte der afroamerikanische Läufer Tommie Smith bei den Olympischen Spielen die rechte Faust – als Protest gegen Rassentrennung in den USA. Unter Präsident Donald Trump hat die Bewegung neue Bedeutung bekommen.

Für den 16. Oktober 1968 schwitzte Tommie Smith jahrelang. Mit Erfolg: Der US-Sprinter siegte bei den Olympischen Spielen in Mexiko City über 200 Meter – und wie – in 19,83 Sekunden, Weltrekord. Den sportlichen Ruhm nutzte der schwarze Athlet nur Stunden später für ein Herzensanliegen. Bei der Siegerehrung reckte er seine rechte Faust gen Himmel, der Drittplatzierte, John Carlos, tat es ihm mit seiner Linken gleich. Die ganze Welt erkannte das Symbol der „Black-Power“-Bewegung, die damit gegen Diskriminierung, Polizeigewalt, Rassismus protestierte. Vielen weißen Amerikanern galten die beiden Spitzensportler fortan als Verräter. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs beendete die Politik ihre Karriere.

Am 14. August 2016 entschied sich Colin Kaepernick – Sohn einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters –, seine Berühmtheit als Quarterback der San Francisco 49ers für ein politisches Statement zu nutzen. Der Football-Spieler verweigerte vor dem Spiel die Ehrbezeugung vor der US-Flagge und Hymne. Stattdessen beugte er aus Solidarität gegenüber den schwarzen Opfern weißer Polizeigewalt das Knie. Für viele ist er ein „unpatriotischer Nestbeschmutzer“.

Zwischen der geballten Faust und dem gebeugten Knie liegen fünf Jahrzehnte. Und es scheint, als habe sich in Sachen Rassismus kaum etwas bewegt. Smith und Carlos hatten eine Protest-Ikonographie der Black-Power-Bewegung geschaffen, an die Kaepernick anknüpft. Damit legt er den Finger in eine Wunde der USA, die selbst die Wahl des ersten schwarzen US-Präsidenten, Barack Obama, nicht heilen konnte. Im Gegenteil traten die Konflikte in seiner Amtszeit offen zutage.

Der Name Trayvon Martin steht als Symbol dafür. Im Februar 2012 stirbt der 17-Jährige in Sanford, Florida, auf dem Weg zum Haus seines Vaters durch Schüsse eines freiwilligen Nachbarschafts-Wachmanns. Der behauptet, er habe sich von dem Halbwüchsigen bedroht gefühlt. Video-Aufzeichnungen belegen das nicht. Dennoch spricht ein Geschworenengericht George Zimmermann frei. Der Fall löst landesweite Debatten über den laxen Gebrauch von Polizeiwaffen aus. Präsident Obama schaltetet sich ein. „Das hätte ich vor 35 Jahren sein können“, zeigt er Empathie für Martin, der in den Augen vieler Farbiger in den USA sterben musste, weil er die falsche Hautfarbe hatte. Sensibilisiert durch den Fall Martin und immer neue Vorkommnisse von Polizeigewalt gegen Schwarze eskaliert die Situation im August 2014 in Ferguson im US-Bundesstaat Missouri. Der 18-jährige Michael Brown liegt von sechs Kugeln durchsiebt stundenlang auf dem heißen Asphalt dieses Vororts von St. Louis. Abgefeuert hat sie der Polizist Darren Wilson, der sich bedroht fühlte. Als sich eine Jury weigerte, den Polizisten vor Gericht zu stellen, brachen in Ferguson schwere Unruhen aus. Der Gouverneur verhängte den Ausnahmezustand und rief die Nationalgarde herbei. Nach tagelangen bürgerkriegsähnlichen Szenen tritt der Polizeichef zurück. Der örtlichen Polizei wird später vom Justizministerium „weit verbreiteter Rassismus“ bescheinigt.

Dass die Polizei Schwarze scheinbar ungestraft wie Freiwild abschießen kann, mobilisierte denselben Widerstandsgeist, der die Bürgerrechtler in den 1960er Jahre antrieb. Einer der Wortführer der Afroamerikaner, Reverend Al Sharpton, macht die neuen „Stay your Ground“-Gesetze (zu Deutsch: Weiche nicht zurück) als Teil des Problems aus. Die Waffenlobby NRA half, diese in rund 30 US-Bundesstaaten durchzusetzen. Sie erlauben, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, wenn sich jemand bedroht fühlt. Weiße Polizisten nehmen das Gesetz für sich in Anspruch.

Das andere Problem ist aus Sicht Sharptons die „stop-and frisk“-Praxis, die Schwarze häufiger ins Visier der Polizisten geraten lässt als Weiße. Afroamerikaner werden auf der Straße deutlich häufiger kontrolliert – und strenger. Wer unvorsichtig ins Handschuhfach greift, um den Führerschein zu zeigen, riskiert mitunter sein Leben, weil Polizisten Schwarzen eher unterstellen, statt der Papiere ein Revolver herauszuholen.

Eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Pew zeigt, dass die Gesellschaft nicht einmal dieselbe Wahrnehmung hat. Während 88 Prozent der Afroamerikaner Rassismus erleben, halten das nur 53 Prozent der Weißen für ein Problem.

Anders als in den 60er Jahren stellen sich heute Konzerne an die Spitze der Bewegung. Zum Beispiel der Sportausrüster Nike, der den aus der Footballliga NFL verbannten Lockenkopf Kaepernick als doppelten Werbeträger entdeckt hat: für ein Ende der Ungleichbehandlung und Diskriminierung der Schwarzen im Alltag und den Verkauf seiner Sportprodukte. Mit dem Slogan „Glaube an etwas – auch wenn du alles dafür opfern musst“ wirbt der arbeitslos gewordene 49er auf Werbetafeln und in Spots für Nike. Der NFL-Ausrüster stellt sich in der aufgeheizten Debatte damit gegen die Bosse der Teams, die an Kaepernick ein Exempel statuieren wollten. Der Versuch von Präsident Trump, die während der Hymne knieenden Sportler als „Hurensöhne“ abzustempeln, verfing nur bei seinen Anhängern.

Die schneiden das Nike-Emblem, den Swoosh, aus ihren Socken und Trikots, verbrennen ihre Schuhe und boykottieren das Unternehmen. Nach anfänglichen Verlusten macht Nike Umsatz mit der Kampagne. Diese mobilisierte Schwarze und Nicht-Schwarze, die sich in wachsender Zahl hinter Kaepernick stellten. Darunter Tennisstar Serena Williams, die sich stolz zeigte, „ein Teil der Nike-Familie zu sein“. Anfang September ernannte das Männer-Life-Style-Magazin „Gentlemans Quarterly“ Kaepernick zum Bürger des Jahres. Die emotionale Konfrontation im Fall Nike und Kaepernick belegt die Zerrissenheit des Landes. Als sei die Zeit der 1960er Jahre stehengeblieben. Es sei klar, dass die „Black-Power“- mit der aktuellen „Black Lives Matter“-Bewegung („Schwarze Leben zählen“) organisch verbunden sei, urteilt der Geschichtsprofessor und Gründer des „Center for the Study of Race and Democracy in Austin“ (Texas), Peniel Joseph. Die „Black-Power“-Aktivisten spalteten sich damals aus Enttäuschung über die mäßigen Integrationserfolge von der Bürgerrechtsbewegung ab, die Martin Luther King angeführt hatte.

Sie propagierte eine Art schwarzen Nationalismus und Selbstbewusstsein. Die nach dem Tod Trayvon Martins gegründete ,,Black Lives Matter“-Bewegung ist radikaler als traditionelle Gruppen. Ihr Fokus ist der Widerstand gegen Polizeigewalt und das von Rassismus geprägte System der Strafjustiz. Rassismus bei der Polizei ist für die älteste Bürgerrechts-Organisation der Farbigen in den USA nicht das einzige Problem. Der Fisch stinke vom Kopfe her, meint die NAACP-Aktivistin L. Joy Williams. „Einen engstirnigen Rassisten im Weißen Haus zu haben, zeigt uns, was Sache ist. Der Rassismus existiert in den USA immer noch.“ Eine Figurengruppe der berühmten Szene mit den gestreckten Fäusten Tommi Smiths und John Carlos bei den Olympischen Spielen in Mexiko steht im Smithonian-Museum. Eigentlich gehört sie dort nicht hin, weil sie noch erschreckende Aktualität hat.

