Gefürchtete Computer-Experten mit zerstörerischen Zielen

Moskau.Bestätigt ist nichts. Aber nach und nach tauchen neue Akteure im Fall des Cyberangriffs auf das deutsche Regierungsnetz auf. War zunächst die Hackergruppe „APT 28“ unter Verdacht, Daten ausgespäht zu haben, steht nun die Schadsoftware „Epic Turla“, auch „Snake“ („Schlange“) oder „Uroburos“ genannt, im Visier der Untersuchungen, wie es überhaupt gelungen war, Informationen abzusaugen, mögen es auch nicht viele gewesen sein.

„Epic Turla“ hat laut IT-Experten und Nachrichtendiensten alle Eigenschaften einer Cyber-Spionagekampagne, die von einem Staat und nicht von einer kriminellen Gruppe ausgeht. Es gebe zahlreiche Hinweise auf russischsprachige Urheber des elektronischen trojanischen Pferdes – wie auch bei „APT 28“, die für die Attacken auf das Computersystem des Bundestages 2016 verantwortlich gewesen sein soll.

Einsatz schon seit 2005

Damals waren die Hacker in 14 Server eingedrungen und hatten eine Datenmenge von 16 Gigabyte abgesaugt. Auch Angriffe auf das Netzwerk der Demokratischen Partei in den USA im Jahr der Präsidentschaftswahl sollen auf das Konto von „APT 28“ gehen. Bei „Epic Turla“ sollen Hacker eine Kombination verschiedener Angriffsmittel benutzen, um in Computer und Netzwerke einzudringen und dauerhaft Daten abzusaugen. Die Schadsoftware werde seit 2005 eingesetzt, sagen Fachleute. Die Spione spähen zunächst Webseiten aus, die potenziell von Interesse sind. Mit gefälschten E-Mails werden sie auf einen manipulierten Webserver umgeleitet, der den Original-Webseiten zum Verwechseln ähnlichsieht. So werden die Rechner infiziert.