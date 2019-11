„Gelbwesten“ – zwischen Trotz und Ernüchterung

Auch wenn die „Gelbwesten“ für ihr Jubiläum am 16./17. November eine größere Mobilisierung ankündigen, hat die Teilnehmerzahl stark nachgelassen. Was ist aus der Bewegung geworden, und was erwarten sich jene von ihr, die weiterhin jeden Samstag demonstrieren? Von Birgit Holzer

Haben Sie etwa gedacht, wir wären nicht mehr da? Nur weil das Fernsehen nicht mehr über uns berichtet? Aber nein! Wir bleiben, bis sich etwas ändert.“ Simone Diraud, zarte Statur, ergrautes Haar, gelbe Warnweste über der dunklen Windjacke, steht an einem Herbstsamstag neben Mitstreitern vor dem Wirtschafts- und Finanzministerium in Paris und lächelt verschmitzt. „Für mich spielt es keine Rolle, ob wir 200 000 sind wie am Anfang, 200 oder 20.“

Auf den Rücken hat sich die 64-Jährige ein selbst gebasteltes Plakat mit Schlagworten geklebt, die sie wichtig findet. „Mindestlohn – Mehrheitswahlrecht – Anerkennung leerer Stimmzettel“, steht darauf. Und: „Was genug ist, ist genug.“ Sie sei gegen den entfesselten Kapitalismus und halte die französischen Politiker allesamt für „Verräter“, sagt die Rentnerin aus der Vorstadt Romainville, die früher als Zahnarzthelferin gearbeitet hat. Ihr sanftmütiges Lächeln scheint nicht so recht zu ihren wütenden Worten zu passen. „Ich bin hier, um zu zeigen, dass wir uns das Maul nicht stopfen lassen.“

Simone Diraud gehört zum verbliebenen harten Kern der französischen „Gelbwesten“-Bewegung, die vor einem Jahr begann und das Land vom Auftakt am Samstag, dem 17. November 2018, an über mehrere Monate hinweg in Atem hielt. Bevor die Anhänger dazu übergingen, in den Städten zu demonstrieren, blockierten sie zunächst Kreisverkehre im ganzen Land. So protestierten sie gegen hohe Lebenshaltungskosten und vor allem gegen die steigenden Preise für Benzin und Diesel, welche die Bewohner der entlegenen Regionen besonders stark zu spüren bekommen, die auf ihr Auto angewiesen sind.

Rückkehr zur Reichensteuer

Bald weitete sich die Bewegung, die sich ohne klaren Anführer und über soziale Netzwerke organisierte, zu einem breiteren Widerstand gegen die Regierung und Präsident Emmanuel Macron aus. Die Forderungen waren vielfältig und reichten von der Einführung nationaler Volksabstimmungen über eine Rückkehr zur von Macron abgeschafften Reichensteuer bis zu Neuwahlen. Mehrmals kam es zu Ausschreitungen am Rande der Demonstrationen. Krawallmacher mischten sich unter die Teilnehmer, um Fensterscheiben einzuschlagen, Zeitungskioske oder Motorroller anzuzünden und sich brutale Kämpfe mit den Sicherheitskräften zu liefern, die scharf reagierten.

Angesichts der bisher größten Krise seiner Amtszeit musste der Staatschef stückweise nachgeben: Zuerst wurden die geplanten Kraftstofferhöhungen ausgesetzt, dann bot er weitere Zugeständnisse wie geringere Abgaben auf Renten bis 2000 Euro und eine indirekte Erhöhung des Mindestlohns an. Durch die Mehrkosten in Höhe von über zehn Milliarden Euro nahm Macron in Kauf, dass das Defizit höher ausfiel als gegenüber Brüssel versprochen. Schließlich ließ er Bürgerdebatten im ganzen Land organisieren – doch es beteiligten sich vor allem seine Anhänger daran, während sich die „Gelbwesten“ nicht vereinnahmen lassen wollten.

Jene, die am politischen System teilhaben wollten und bei der Europawahl antraten, wurden heftig attackiert, wie die Krankenpflegerin Ingrid Levavasseur. Infolge des Drucks verzichtete die 32-Jährige auf eine Kandidatur und demonstriert auch nicht mehr. Bei den Gemeinderatswahlen im März tritt sie an, aber nicht unter dem Siegel der „Gelbwesten“. Wenn auch dezimiert, kommen diese weiterhin samstags zusammen. Halten Fahnen mit Aufschriften wie „Die Hoffnung ist gelb“ hoch. Skandieren Reime wie „Macron, Démission!“ („Macron, Rücktritt!“) und pfeifen die Polizisten aus.

In den Demonstrationszügen sind auch viele Rentner zu sehen, darunter Josiane Rivet, die seit einem Jahr kaum einen Protest-Samstag ausließ. 42 Jahre lang habe sie für ein Versicherungsunternehmen gearbeitet, sagt sie – um heute eine Mini-Pension zu erhalten. „Seit 2013 stiegen die Renten nicht mehr an, während sich die Reichen alles in die Taschen stecken“, klagt sie. „Wir werden ausgepresst wie die Zitronen! Und deshalb tragen wir Gelb.“

„Große Bewegung der Solidarität“

Unter den Teilnehmern macht sich teilweise auch Ernüchterung breit. Priscillia Ludosky, die durch einen Protestaufruf in den sozialen Netzwerken zu den Mitbegründern und einer der bekanntesten Figuren der „Gelbwesten“-Bewegung wurde, klingt heute enttäuscht: „Ich würde nicht sagen, dass es ein Erfolg war, aber es hat vieles geändert“, sagt die 34-Jährige. „Eine große Bewegung der Solidarität entstand, die es so vorher nicht gab, weil wir zu sehr in unseren Alltagsproblemen gefangen waren.“

Weiterhin köchele es im ganzen Land. Zum „Jubiläum“ am nächsten Wochenende wird ein größerer Zulauf erwartet, und die „Gelbwesten“ könnten sich ab 5. Dezember mit den Gewerkschaften der Eisenbahner zusammentun. Diese planen massive Streiks im Widerstand gegen die geplanten Reformen der Arbeitslosen- und der Rentenversicherung. Für ihre Kritiker führt sie genau in die Richtung, die die „Gelbwesten“ anprangern: immer mehr Sozialabbau und Härten für die kleinen Leute. Die Regierung könne sich noch auf etwas gefasst machen, sagt Andreu Sole, der seit Monaten samstags in gelber Warnweste demonstriert: „Wir verhandeln nicht, solange es zu viele Arme und Arbeitslose in diesem Land gibt.“

Er wolle verhindern, dass seine Kinder und Enkel zu „modernen Sklaven“ würden, die zwar einen Fernseher hätten, aber keinen festen Vertrag und keine echte Perspektive, sagt der 67-jährige Soziologe im Ruhestand. Er klingt so entschlossen wie Josiane Rivet, Simone Diraud und die anderen samstäglichen Mitstreiter. „Es gibt Sprinter und Marathonläufer“, sagt Sole. „Das hier ist ein Marathon.“ Den wolle er weiterlaufen – notfalls bis zum Umfallen.

