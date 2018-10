Geldregen fällt künftig sachte – statt prasselnd

Die deutsche Wirtschaft verliert an Fahrt, und das drückt auf die Prognose für die zu erwartenden Steuereinnahmen des Staates. Bund, Länder und Kommunen können zwar weiter mit einem Geldregen rechnen. Aber nicht mehr ganz so stark wie in der Vergangenheit. Gemessen an früheren Vorhersagen stagnieren die Zuwächse in den Folgejahren oder gehen zum Teil leicht zurück.

Wie sieht die aktuelle Prognose aus?

Die öffentliche Hand kann in diesem Jahr mit Steuereinnahmen von 775,3 Milliarden Euro rechnen. Bis 2023 sollen die Einnahmen auf 940,7 Milliarden steigen. Das ist ein Plus gegenüber der Mai-Schätzung von 6,7 Milliarden Euro. Allein für den Bund werden die Steuereinnahmen bis 2023 auf 377,2 Milliarden Euro wachsen. Im Vergleich zur Mai-Schätzung sind das aber nur zwei Milliarden Euro mehr. Und auch das fast ausschließlich wegen der guten Entwicklung in diesem Jahr.

Welche Annahmen liegen den Zahlen zugrunde?

Die Prognose basiert auf der vor zwei Wochen veröffentlichten Herbstprognose der Bundesregierung. Demnach erwartet sie einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von jeweils nur 1,8 Prozent in diesem und im nächsten Jahr. In der Frühjahrsprognose war man noch von einem Plus von 2,3 Prozent beziehungsweise 2,1 Prozent ausgegangen.

Was bedeutet das Ergebnis politisch?

Trotz der Abstriche handelt es sich immer noch um Rekordeinnahmen. Nach wie vor floriert der Arbeitsmarkt. An dem seit 2014 ausgeglichenen Bundeshaushalt wird sich zumindest bis zum Ende der Wahlperiode im Jahr 2021 nichts ändern.

Wie reagiert der Bundesfinanzminister?

Olaf Scholz (SPD) sagte, es gebe nur noch „geringe zusätzliche Einnahmespielräume“. Forderungen nach einer großen Steuerreform und einer kompletten Abschaffung des Solidaritätszuschlages wies der Kassenwart zurück.

Was ist mit den kleineren Mehreinnahmen geplant?

Scholz nannte drei Felder, die für leichte Ausgabenzuwächse in Betracht kommen: die Entwicklungshilfe, der Verteidigungsetat sowie die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung.

Wie reagieren die Oppositionsparteien?

Der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke bemängelte, dass Schwarz-Rot bei den Ausgaben des Bundes immer weiter draufsattelt statt die Bürger stärker als geplant zu entlasten. Dagegen forderte Frickes Fachkollegin von den Linken, Gesine Lötzsch, neue Steuern, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Dazu zählte sie eine Finanztransaktionsteuer sowie eine Vermögensteuer.

Wer nimmt die Steuerschätzung vor?

Der Arbeitskreis Steuerschätzung setzt sich aus Experten der Bundes- und Landesministerien, führender Wirtschaftsinstitute, des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der kommunalen Spitzenverbände sowie Vertretern der Bundesbank und des Statistischen Bundesamtes zusammen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018