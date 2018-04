Generationenwechsel voller Risiken

Anzeige

USA am Zug

Genau das könnte zum Problem werden, denn Revolutionäre werden von den Anhängern geliebt, Ideologen wie Díaz-Canel gefürchtet. Fast alles in der kubanischen Politik hängt irgendwie mit dem Verhältnis zu den USA zusammen. Von Díaz-Canel gibt es ein Zitat, wie er die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sieht. Die Regierung der Vereinigten Staaten sei in Kuba einmarschiert, habe das Embargo verhängt und restriktive Maßnahmen erlassen. Wenn die USA eine Normalisierung anstrebe, müsste sie also diese Asymmetrie beseitigen.

Barack Obama hat während seiner Präsidentschaft versucht, einen Schritt auf Kuba zuzugehen. Er lockerte die Wirtschaftssanktionen, liberalisierte Reisebeschränkungen. Nach US-Logik müsste Kuba nun seinerseits einen Schritt auf die US-Amerikaner zugehen. Doch für die kubanische Opposition hat sich nichts geändert. Sie bleibt weiterhin von jedweder politischen Teilhabe ausgeschlossen.

„Der Nachfolger Raúl Castros kann als der Mann in die Geschichte eingehen, der das System für eine wahrhaftige Demokratie öffnet“, sagte José Daniel Ferrer, eine der wichtigsten Figuren der nach wie vor verbotenen kubanischen Opposition, im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Frage sei allerdings, ob er den Mut und die Kraft dazu hat.

Hohe Erwartungen

Zunächst einmal muss Díaz-Canel seinen Landsleuten beweisen, dass er mehr ist als nur ein Karrierepolitiker, der den Castros linientreu folgt und innerparteiliche Gegner ans Messer liefert. Sie erwarten von ihm eine eigene Handschrift und eine Vision, wie es weitergeht mit dem Land, das ideologisch ein Riese, ökonomisch aber ein Zwerg ist.

Eine ganze Menge für einen Mann, dem die Revolution nur in die Wiege gelegt wurde.

