Generelles Verbot von Verhüllung

Dagegen machen Verfassungsrechtler juristische Einwände geltend. Ein Kopftuchverbot für Mädchen verstoße gegen den Grundsatz der freien Religionsausübung. Dieses Recht falle den Eltern bis zur Religionsmündigkeit ihrer Kinder zu. Deshalb wären vom Land NRW initiierte Hausordnungen in Kindergärten und Schulen mit einem Kopftuchverbot mutmaßlich verfassungswidrig. Im März 2015 war die damalige rot-grüne NRW-Landesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem generellen Kopftuchverbot für Lehrkräfte gescheitert.

Das Düsseldorfer Justizministerium hat diese Lektion aus Karlsruhe offenkundig gelernt. Um nicht eine einzige Religion zu stigmatisieren, sollen in nordrhein-westfälischen Gerichtssälen demnächst sämtliche Gesichtsverhüllungen verboten werden. Das „Neutralitätsgesetz“, dessen Eckpunkte das Landeskabinett zwischenzeitlich beschlossen hat, richtet sich gegen die Burka ebenso wie gegen den Autonomen-Schal. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) will dafür bei der Justizministerkonferenz am 6. Juni werben – ein Gesichtsverhüllungsverbot kann nur über ein Bundesgesetz durchgesetzt werden.

