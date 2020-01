Gesellschaft im Wandel

Die Innovationskonferenz DLD (Digital Life Design) will in diesem Jahr zur aktiveren Beteiligung am Wandel durch die Digitalisierung aufrufen. Das Motto der am Samstag beginnenden DLD ist diesmal „What are you adding?“ – etwa: „Was bringst du ein?“ Die Frage solle ein Weckruf an alle sein, sagte Organisatorin Steffi Czerny. „Wir konsumieren, aber fragen uns nicht, was wir zum gesellschaftlichen Wandel beitragen können.“ Unter den Teilnehmern sind Snapchat-Mitgründer Evan Spiegel, die Kommissionschefin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, Facebooks Politik-Chef Nick Clegg und Wikipedia-Gründer Jimmy Wales.

„Wir müssen uns mit den Dingen, die unsere Welt so stark verändern, auseinandersetzen“, appellierte Czerny. „Ich glaube, dass wir vor lauter Angst ob der Geschwindigkeit uns nicht mehr engagieren, sondern das Handeln auslagern“. Die Frage sei aber, „was kann jeder beitragen, um die Welt besser zu machen?“

Kultur und Technologie

Die jährlich vom Medienkonzern Burda veranstaltete DLD-Konferenz will eine Brücke zwischen Technologie, Wirtschaft und Kultur schlagen. Zu den Schwerpunkt-Themen gehören der Klimawandel, künstliche Intelligenz und Quantencomputer.

Unter den weiteren Teilnehmern sind bis zum 20. Januar der Ex-Schachweltmeister und Putin-Kritiker Garry Kasparow, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sowie Sebastian Thrun, der einst das Google-Roboterautoprojekt anstieß und jetzt Flugtaxis entwickelt. Für sie sei die DLD eine Plattform für den notwendigen Diskurs mit internationalen Vorbildern, sagte Czerny. dpa

