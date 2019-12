Gesetzliche Förderung

Auch der Gesetzgeber hat erkannt, dass er den Kümmerern das Leben leichter machen muss. So wurde die Arbeitsverhinderung, also die Freistellung von bis zu zehn Tagen für akute Fälle, 2015 ergänzt durch Pflege- und Familienpflegezeit. Es besteht seitdem ein Anspruch auf Familienpflegezeit, also auf eine teilweise Freistellung bei einer Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden. Die Pflegezeit ermöglicht es Arbeitnehmern, sich bis zu sechs Monate vollständig oder teilweise vom Job befreien zu lassen.

Für die längerfristigen Einkommensverluste kann ein zinsloses Darlehen, für die Arbeitsverhinderung ein Unterstützungsgeld beantragt werden. Grob geschätzt bekommen nach Angaben des Familienministeriums 9000 bis 13 000 Helfer pro Jahr Pflegeunterstützungsgeld. Viel weniger Interesse besteht an den zinslosen Darlehen: Seit Inkrafttreten der Regelungen wurden nur 1217 Anträge gestellt. Beim Ministerium vermutet man, dass die Betroffenen versuchen, die Kosten irgendwie selbst zu decken. Das Statistische Bundesamt schätzt grob, dass rund 80 000 Menschen die Pflegezeit oder Familienpflegezeit pro Jahr in Anspruch nehmen. dpa

