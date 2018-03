Gestrandet im Terminal

Ein Obdachloser in einer der Abflughallen. Menschen wie er versinken meist im Trubel und im Gedränge vor den Schaltern. © Manfred Rinderspacher

Für die meisten Menschen ist der Frankfurter Flughafen das Tor zur Welt. Für viele Obdachlose ist er eine Sackgasse. Sozialarbeiterin Kristina Wessel will ihnen wieder eine Perspektive geben. Ein Besuch vor Ort.

Vielleicht denkt er daran, einfach wegzufliegen. In eine andere Stadt. Oder in ein anderes Leben. Karl, der in Wirklichkeit anders heißt, blickt auf die große Anzeigetafel im

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018