Giffey will Quote einführen

Berlin.Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Vor diesem Hintergrund hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gesellschaft dazu aufgerufen, weiter beharrlich für Gleichberechtigung zu kämpfen. „Mehr als 70 Jahre nach der Verabschiedung des Grundgesetzes ist der große Auftrag der Gleichberechtigung noch lange nicht erfüllt“, sagte Steinmeier am Freitag in Berlin. Er sieht die Verantwortung aber nicht allein bei den Frauen. Frauenrechte „sind unsere gemeinsame Sache, die Sache von Demokratinnen und Demokraten.“ Steinmeier riet Männern, ab und zu die Perspektive der Frauen einzunehmen.

Der Bundespräsident kritisierte: „Noch immer werden Frauen bei der Besetzung von Führungspositionen übergangen. Noch immer halten sie deutlich weniger Reden im Parlament. Noch immer ist es für viele schwierig, Beruf und Familie zu vereinbaren.“ Dazu kämen neue Probleme wie die Benachteiligung in der digitalen Arbeitswelt.

Anteil im Bundestag sinkt

In einer Debatte im Bundestag sagte auch Familienministerin Franziska Giffey: „Gleichstellung ist kein Naturgesetz.“ Die SPD-Politikerin wies auf den niedrigen Frauenanteil im Bundestag hin. Mit 31 Prozent der Abgeordneten sei der Anteil im Vergleich zur letzten Legislaturperiode gesunken. Giffey forderte 50 Prozent.

Zugleich warb sie für ihre Pläne zur Einführung einer Frauenquote in den Vorstandsetagen großer Unternehmen. Giffey will erreichen, dass dort mindestens eine Frau sitzt. Das soll für Aktiengesellschaften mit mehr als 2000 Mitarbeitern und mindestens vier Vorstandsmitgliedern gelten.

Steinmeier sagte, zu sehen sei, dass die Erfolge der Frauenbewegung jederzeit wieder rückgängig gemacht werden könnten. „Wir erleben eine weltweite Faszination für Autoritäres, eine Sehnsucht nach ,starken Männern’, einen Rückfall in alte Rollenmuster. Wir erleben, wie Politiker, die mit ihrem Sexismus prahlen, in höchste Ämter gewählt werden; wie auch bei uns in Deutschland der Frauenanteil in Parlamenten sinkt; wie auch im Internet Frauenhass und antifeministische Hetze um sich greifen.“ dpa

