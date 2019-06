Glaubwürdigkeit der Finanzindustrie gefährdet

Joseph Cheng (Bild, 69), ist emeritierter Politologe an der City University of Hongkong.

Er war früherer Generalsekretär der Civic Party (Bürgerpartei).

Cheng engagiert sich unter anderem in der Gruppe „Power for Democracy“ (in etwa: Demokratie an die Macht) für die Zivilgesellschaft Hongkongs. fmk (BILD: Cheng)