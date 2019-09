Gold erzählt von Macht und Mythen

Schmuck, Schutzgeister, Kultgegenstände: Die Reiss-Engelhorn-Museen zeigen ab Sonntag über 400 einzigartige Schätze mit der Ausstellung „Javagold“.

Sie sind teils winzig klein, aber strahlen, schimmern, glitzern, funkeln ganz groß. Prachtvoll-präzise Preziosen, faszinierend filigran gearbeitet, mit enorm detailgenauen Verzierungen – das ist „Javagold“, meist aus dem 7. bis 15. Jahrhundert stammend und doch mit einer bewundernswerten Kunstfertigkeit hergestellt. Zudem erzählen viele Exponate spannende Geschichten von längst vergangener Macht und ebenso längst vergangenen Mythen.

„Gold wird häufig mit Sonne und Feuer in Verbindung gebracht“, sagt Kuratorin Sarah Nelly Friedland zur Faszination, die von Gold noch immer ausgeht. Bis heute sei das seltene und teure Metall ein Symbol der Macht. Doch zur Zeit mächtiger hinduistischer und buddhistischer Königreiche auf der indonesischen Inselwelt dient es nicht allein zur Zierde, sondern bedeutet noch viel mehr. „Ein Herrscher, der sich mit Gold schmückt, ein goldenes Ornat hat, verschmilzt in den Augen der Untertanen quasi mit Gott“, beschreibt Friedland die damalige Denkweise und erklärt sie mit den besonderen Eigenschaften des Edelmetalls: die Beständigkeit des Glanzes, die scheinbare Unvergänglichkeit – das alles stehe für das Unerreichbare, eben das Göttliche.

Grimassen als Schutz

Heilige Insignien mit Kopf-, Brust-, Arm-, und Hüftschmuck, auf Puppen drapiert, ziehen daher besonders viele Blicke der Ausstellung auf sich. Aber nicht nur Königsschmuck gibt es zu sehen. Viele der Exponate haben rituell-religiöse Bedeutung, stellen mythologische Wesen dar. Da gibt es eine Löwenfigur, auf den Hinterbeinen sitzend und mit erhobenem Schwanz. Weit hervortretende Augen und gebleckte scharfe Zähne wirken ebenso furchterregend wie ein Dämon mit halboffenem, abschreckend grinsendem Mund, der von Reißzähnen flankiert wird. Vor ihm liegen drei Schädel.

Doch das bedrohlich wirkende Antlitz der Grimassen schneidenden Kreaturen „soll den Besitzer schützen, Unheil abwenden“, sagt Kuratorin Corinna Erckenbrecht. Da wirken eine elegant tanzende Mandalafigur, der Elefantengott Ganesha – der aus einer Schale nascht – oder ein ruhig dasitzender Buddha im Schneidersitz schon wieder beruhigend. Doch ob Gottheiten oder Schmuck – jeweils fällt aus heutiger Sicht, so Erckenbrecht, ein „handwerklich extrem hohes Niveau der Goldschmiedearbeit“ mit allerlei Blüten und Ornamenten auf.

Und manchmal werden auch Fabeln erzählt, etwa auf dem Lieblingsstück von Kuratorin Kira Keßler. Es ist eine Schamzier, die ein javanisches Epos beschreibt. Danach entführt und bedrängt ein König eine verheiratete Frau. Ihr Mann erwischt beide zusammen und glaubt seiner Gattin nicht, dass sie gezwungen wurde. Sie mahnt ihn noch, wenn er sie töte, werde als Beweis ihrer Unschuld statt Blut duftendes Wasser aus ihr fließen – und doch sticht er zu, mit einem vergoldeten Ritualdolch. Tatsächlich fließt Wasser statt Blut, „aber die Getötete wird errettet und der König für seine Tat bestraft“, erzählt Keßler die Geschichte.

Symbolisiert wird sie auf einer Schmuckplatte in Dreiecksform, die Regenten vor dem Schambereich getragen haben. „Aber weniger zur Durchsetzung der Keuschheit, sondern als Sinnbild des Ideals göttlicher Askese, die für Könige gilt“, so Keßler. Das belegt: Stets sind die Kleinodien keine reine Zier, sondern haben tiefere Bedeutung und geben dem Betrachter daher Einblick in die Lebensweise auf Java.

Untersuchungen auf Echtheit

Dabei gibt es dort kaum Goldvorkommen. „Man hat importiert“, etwa von der Nachbarinsel Sumatra. Die javanischen Königreiche, strategisch günstig gelegen, hätten eifrig Handel getrieben, so Friedland. Auch heute noch werden solche Funde gern gehandelt – auf dem illegalen Kunstmarkt. Dem ist das „Javagold“ aber entzogen, schon lange. Die Exponate gehören alle der „Golden Lotus Foundation“ aus Singapur. „Sie sind bei uns erstmals öffentlich zu sehen“, so Wilfried Rosendahl, Direktor „Weltkulturen“ der Reiss-Engelhorn-Museen.

Zwei Museen geplant

Zusammengetragen hat die Sammlung ein Deutscher. Aus dem Rheinland stammend, ist er vor Jahrzehnten nach Indonesien ausgewandert, hat dort als Industrieller großen Erfolg gehabt und eine von dort stammende Frau geheiratet: Helmut Paasch. Seine mit viel Leidenschaft gesammelten Schätze seiner neuen Heimat brachte er in eine Stiftung ein. Die wiederum suchte den Kontakt zu den Reiss-Engelhorn-Museen, um die Exponate auf Echtheit untersuchen zu lassen. „Wir haben die unglaubliche Schönheit der Stücke gesehen und gern die Chance ergriffen, sie hier zu zeigen“, so Rosendahl.

Bestätigungen, dass die Stiftung die Exponate rechtmäßig erworben hat, lägen zu jedem Stück vor. Sie stammten von Auktionen und Messen in den USA, in Asien und in Europa. Zudem seien sie über den deutschen Zoll korrekt ein- und ausgeführt worden. Natürlich lasse sich heute nicht mehr zurückverfolgen, wann und wo die Schätze entnommen wurden, ob sie gar aus Raubgrabungen stammen, räumt Rosendahl ein. Das sei in fremden Kulturen und nach Jahrzehnten aber oft gar nicht mehr möglich. Doch irgendwelche Rückforderungen aus Indonesien gebe es nicht – im Gegenteil: Die Stiftung plane in Bali und Singapur den Bau von zwei Museen, um die Exponate auf Dauer in ihrer Heimat allen zugänglich zu machen. „Wir helfen jetzt vorher mit, sie zu untersuchen, zu publizieren, und machen damit alles transparent“, so Rosendahl.

