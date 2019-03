„Gorch Fock“ – Desaster im Trockendock

Stolz der Marine, Schulschiff des Offiziersnachwuchses oder Geldmaschine der Reparaturwerft? Die Sanierung ist zum Krimi geworden. Um den Dreimaster zumindest seetüchtig zu machen, wurde jetzt doch wieder der Geldhahn geöffnet.

Behäbig blähen sich die grauweißen Schutzplanen im Wind. Möwen kreischen über dem Fischereihafen. Unter den langen Kunststoffbahnen verbirgt sich die „Gorch Fock“ – oder was von ihr übrig ist. Eingerüstet, abgeschirmt, in Bauteile zerlegt liegt das einst stolze Segelschulschiff im Trockendock der Bredo-Werft in Bremerhaven. Schon drei Jahre lang. Wie eine leicht erhobene Ritterlanze ragt nur der Bugspriet aus der mit Wellblech gedeckten Reparatur-Garage hervor.

Hinten dran, über einen schmalen Steg mit dem Dock verbunden, schwimmt der „Knurrhahn“ im Wasser. So heißt das graue Marinewohnschiff „Y811“. Darauf lebt und arbeitet die Stammbesatzung des Dreimasters um Kommandant Nils Brandt. Und kann quasi zusehen, wie der von Korrosion zerfressene Metallrumpf aufgearbeitet wird. Ende 2015 war das Schiff zur Instandsetzung in die Werft gekommen. Die Arbeiten sollten nur wenige Monate dauern. Heute, Jahre später, erscheint die Reparatur als nicht enden wollende Odyssee – als Irrfahrt, bei der die Marine und Bundesministerin Ursula von der Leyen in schwere See geraten sind.

Zu erzählen ist die Geschichte von niedrigen Preisangeboten und explodierenden Kosten. Noch nicht geklärt ist, ob der Fall eher als Wirtschaftskrimi zu lesen ist, mit Managern als Drahtziehern in einem Firmengeflecht. Oder vor allem als Beispiel von erheblichem Kontrollversagen der Marine bis in höchste Spitzen des Verteidigungsministeriums. Sicher scheint schon jetzt, dass die Geschichte der „Gorch Fock“ zu einem Lehrstück geworden ist, wie langjährige Kontakte, ein Dschungel der Regelungen und fehlendes Risikomanagement bei der Marine zu einem unguten Mix werden, bei dem es für einen auf alle Fälle dick gekommen ist: für den Steuerzahler.

Die aktuelle sogenannte Depot-Instandsetzung läuft seit 25. November 2015. Damals wurden 9,6 Millionen Euro veranschlagt. Im März 2018 vereinbarten Marine und die Elsflether Werft eine Obergrenze von 128 Millionen Euro, hinzu kamen sieben Millionen unter anderem für „Fremdleistung und Managerreserve“. Knapp 70 Millionen Euro davon sind überwiesen worden, bevor Ende 2018 ein Zahlungsstopp griff.

Wie konnte es so weit kommen? Warum sorgte die Preisexplosion nicht schon früher dafür, dass Verantwortliche genauer hinsahen?

Die Werft

Die 1958 auf der Hamburger Blohm&Voss-Werft gebaute „Gorch Fock“ kam zur Instandsetzung meistens zur Elsflether Werft. 130 Beschäftigte. 100 Jahre Tradition. Hauptauftraggeber: die Marine. Auf sie entfallen rund 80 Prozent des Umsatzes. Weil die Werft kein Trockendock hat, mietete sie für die „Gorch Fock“ eines bei der Bredo Dry Dock GmbH etwa 45 Kilometer weserabwärts auf der anderen Flussseite in Bremerhaven. Dort liegt die „GF“, so die Kurzbezeichnung, seit 5. Januar 2016 auf dem Trockenen.

Die Kosten

Die Kostenexplosion ist schon sehr früh in Gang gekommen: Immer mehr Teile des Schiffes, die anfangs nicht vorgesehen waren, wurden erneuert. Seit Beginn der Instandsetzung bis 10. Dezember 2018 ergaben sich 124 Änderungen zum ursprünglichen Auftrag. Ex-Vorstand Klaus Wiechmann sagt: „Die Marine hat immer klar gesagt: Man will eine ,Gorch Fock’. Man restauriert das Schiff. Das Geld war nicht die Hauptfrage“. Seit dem Insolvenzantrag laufen die Kosten weiter. Die Bredo-Werft berechnet 10 000 Euro pro Tag. Zudem wurden zwischen Bredo und der Elsflether Werft etwa 50 000 Euro im Monat für Liegeplatz und Versorgung des Mannschaftsschiffes „Knurrhahn“ vereinbart. Seit Mitte Januar rechnet die Marine selbst mit Bredo ab – zur Kostenreduzierung, wie es im Umfeld des Verteidigungsministeriums heißt.

Die Zulieferer

50 bis 60 große und kleine Subunternehmer waren oder sind in den „Gorch Fock“-Auftrag involviert. Betroffen seien 500 Arbeitsplätze neben der Werft, schätzt die Gewerkschaft IG Metall. Die Zulieferer leiden stark, sie kommen – auch ohne Baustopp – nur schleppend voran. Im Insolvenzantrag steht, dass die Werftleitung von Zulieferern überhöhte Angebote eingeholt und bei der Marine abgerechnet haben soll. Die Zulieferer bekamen danach 15 Prozent weniger.

Der Wendepunkt

Mitte Dezember erstattete ein Mitarbeiter des Marinearsenals in Wilhelmshaven Selbstanzeige. Er verantwortete die technische Preisprüfung bei der Sanierung der „Gorch Fock“ und gab an, dass er vergünstigte Darlehen über mehrere Hunderttausend Euro von der Werft und einer anderen beteiligten Firma bekommen habe. „Von da an wurde alles neu, und zwar von null an, diskutiert“, sagt Ex-Vorstand Reinberg. Kostenmäßig schien für ihn zu diesem Zeitpunkt alles geklärt: „Es war keine einzige Zahl beim Auftragsvolumen geändert worden.“

Die Ministerin

Verteidigungsministerin von der Leyen gibt Reinberg und Wiechmann die Schuld an der Misere. „Die alte Geschäftsführung hat, soweit wir das bisher aufklären konnten, Summen in Millionenhöhe, die die Bundeswehr ihr bereits gezahlt hat für die ,Gorch Fock’, nicht an die Unterauftragnehmer weitergeleitet“, sagte die CDU-Politikerin am 20. Februar, dem Tag des Insolvenzantrages. Die ehemalige Geschäftsführung habe ein Firmengeflecht von Tochter- und Unterfirmen aufgebaut und Millionenbeträge aus der Elsflether Werft umgeleitet. Zur Insolvenz der Werft habe die Entnahme von Geldern geführt, nicht der angeordnete Zahlungsstopp des Verteidigungsministeriums.

Das Verteidigungsministerium

Die Kostensteigerungen hat von der Leyen selbst in den Jahren 2017 und 2018 abgezeichnet. Dabei sei sie allerdings Fehlinformationen aus ihrem Haus aufgesessen, stellte der Bundesrechnungshof am 3. Januar in einem Prüfbericht fest. Der Bericht kann als harte Abrechnung mit Vorgängen im Hause der CDU-Politikerin gelesen werden. Die Arbeiten seien begonnen worden, ohne den Zustand des Schiffes und die Wirtschaftlichkeit des Projektes ausreichend zu prüfen. Die letzte vollständig dokumentierte Untersuchung der „Gorch Fock“ gab es demnach vor etwa 40 Jahren.

Sticht „Gorch Fock“ wieder in See?

Schwimmen wird die „Gorch Fock“ auf jeden Fall wieder. Die neue Werftleitung arbeitet darauf hin, dass das Schiff bis Juni/Juli 2019 schwimmfähig sein soll. Allein dafür sind maximal elf Millionen Euro nötig. Ins Wasser muss die Bark, und sei es für die letzte Fahrt zum Abwracken. Doch ein solch ruhmloser Untergang gilt als unwahrscheinlich. Erst recht nachdem Ministerin von der Leyen am 14. März das Ende des Zahlungsstopps ankündigte.

Die Besatzung

Die Besatzung hat indes das Segeltraining schon wieder aufgenommen. Die Crew der „Gorch Fock“ übt ersatzweise auf der „Alexander von Humboldt II“, einem 65 Meter langen Dreimaster mit grünen Segeln. Ihr Neubau wurde vor einigen Jahren von einer Stiftung mit spitzer Feder gerechnet, Kostenpunkt: knapp 16 Millionen Euro.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019