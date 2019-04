Große Bedenken an der Basis

Begeisterung? Nirgendwo. Eher zwischen Skepsis und Resignation kann man die Reaktionen bei Ehrenamtlichen in der Erzdiözese auf das Projekt „Kirchenentwicklung 2030“ einordnen.„Wer findet schon Reduzierung gut, aber wir haben keine andere Wahl“, meint Hansheinrich Beha, Vorsitzender des Dekanatsrats in Mannheim und damit oberster Ehrenamtlicher: „Ich sehe die Zwänge, wir müssen da durch“, sagt er, auch wenn es an der Basis „schon verständliche Enttäuschungen“ gebe. Man müsse „aufpassen, die wichtige Arbeit vor Ort nicht weiter zu reduzieren“. Mannheim sei, im Vergleich zur Erzdiözese, mit seinem „Stadtkirchenprozess“ ja schon weiter. Er würde, um dem Priestermangel abzuhelfen, den Zölibat abschaffen und Frauen weihen, „aber das werden wir nicht schaffen, Deutschland ist ein kleiner Teil der Weltkirche, und die Polen denken da schon anders“.

Auch Chancen

„Das kommt nicht überraschend, denn die Probleme sind nicht von der Hand zu weisen“, sagt Markus März, Vorsitzender des Stiftungsrates der Kirchengemeinde Maria Magdalena in Mannheim. „Aber über die Zahl 40 muss noch mal diskutiert werden, das ist zu wenig, die Arbeit vor Ort darf doch nicht zu kurz kommen“, warnt er: „Das Leben der Kirche findet vor Ort statt, nicht in Freiburg!“ Bislang hätte die Erzdiözese „die Basis nicht genug mitgenommen“.

Bedenken äußert ebenso Ulrike Ring, Vorsitzende des Gemeindeteams von St. Peter und Paul in Mannheim-Feudenheim. „Für uns ist es in – für kirchliche Verhältnisse – kurzer Zeit die dritte große Veränderung. Nicht nur gedanklich verarbeiten wir noch die Zusammenlegungen der letzten Jahre“, so Ring. „Viele Unbekannte machen die Menschen unsicher. Was wird kommen? Wovon müssen wir uns verabschieden? Wie weite Wege muss man gehen?“, gibt sie die Stimmung wieder. „Immer größere Verwaltungseinheiten sind immer weniger greifbar und momentan schwer mit Leben zu füllen“, fürchtet sie, denkt aber auch: „Vielleicht ist es eine große Chance für die Zukunft der Kirche, die wir nur noch nicht sehen?“

„Lange Abstimmungswege“

„Die Kommunikation mit der Kirche hat sich bereits seit Gründung der Seelsorgeeinheit stark verändert“, kritisiert Melissa Freund, die Feudenheimer Pfarrjugendleiterin. „Die Abstimmungswege sind sehr lang und beschwerlich geworden.“ Es könnten Kommunikationsprobleme auftreten. „Die Attraktivität des Ehrenamts in Feudenheim liegt darin, dass wir uns vor Ort für unsere Gemeinde einsetzen können. Ob dies so bleibt, ist fraglich.“

