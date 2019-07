„Gülen macht bei Scharia-Normen keine Abstriche“

Friedmann Eißler ist Experte für nichtchristliche Religionen bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Im Interview erklärt er, wie die Gülen-Bewegung einzuschätzen ist.

Herr Eißler, welche Rolle spielt Deutschland für die Gülen-Bewegung?

Friedmann Eißler: Sie ist hier seit 1994 vertreten und hat Deutschland zu einem wichtigen Standort gemacht. Seit dem Putschversuch in der Türkei sortiert sich die Bewegung mit einem langen Atem neu und wird in Deutschland wieder sichtbarer.

Für welche Form des Islam steht sie?

Eißler: Fehtullah Gülen hat sich nie als Reform-Theologe verstanden. Man kann von einer konservativen Auslegung des Islam sprechen, denn Gülen macht etwa bei Scharia-Normen (islamisches Recht, Anm. d. Redaktion) keine Abstriche. Wir kommen hier zu Debatten, die wir auch mit anderen Formen des Islam führen – über Frauenbild, Demokratieverständnis, Religionsfreiheit. Vor allem aber über den Bildungsbegriff.

Inwiefern?

Eißler: Die Gülen-Bewegung versteht Bildung etwas anders, als das bei uns in der politischen Bildung selbstverständlich erscheint. Bei uns sind damit Konfliktfähigkeit, Kontroversität, auch die Durchsetzung eigener Interessen verbunden. In der Bewegung ist der Begriff dagegen sehr stark auf die Vermittlung islamischer Grundwerte bezogen.

Allerdings gilt die Bewegung als unpolitisch.

Eißler: Wenn man die Spekulationen rund um den Putschversuch außer Acht lässt, hat sie in der Tat nie zu Gewalt aufgerufen. Aber das konservative Islamverständnis soll eben in der Gesellschaft gestärkt werden. Das zu vertreten ist natürlich auch hierzulande legitim. Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass die Bewegung ihre Ziele nicht offen kommuniziert. Denn wir verstehen unter Dialog und Bildung eben etwas anderes als das, was innerhalb der Bewegung vor sich geht.

Für ähnliche Themen steht auch der türkische Präsident Erdogan. Was unterscheidet sein Programm von der Gülen-Bewegung?

Eißler: Gülen hat nie dazu aufgerufen, Parteien zu gründen und in die Politik zu gehen. Sein Ziel, islamische Werte in der Gesellschaft zu stärken, verfolgt er über den Weg von Dialog und Bildung. Auf diesem Weg zeigen sich aber Übereinstimmungen mit Erdogan oder auch mit der Milli-Görüs-Bewegung. Man findet dort Haltungen, die sich ähneln: etwa der Widerstand gegenüber „Verwestlichung“ oder die Betonung der Zusammengehörigkeit von Türkentum und Islam. Am Anfang haben die Bewegungen auch zusammengearbeitet – was heute bestritten wird.

Das Interview wurde telefonisch geführt und Friedmann Eißler vor Veröffentlichung vorgelegt.

