Habeck verlässt Facebook

Erst tauchen private Chats mit der Familie im Netz auf, dann hagelt es Spott und Kritik wegen Wahlkampf-Äußerungen auf Facebook. Nun hat Robert Habeck (Bild) genug. Unter der Überschrift „Bye bye, Twitter und Facebook“ kündigte der Grünen-Co-Chef an, seine Konten auf Facebook und Twitter dichtzumachen. Für einen Politiker, der viel über diese Kanäle kommuniziert und ein junges Publikum ansprechen will, ist das eine schwerwiegende Entscheidung. Auf Twitter folgen Habeck bisher mehr als 48 000, auf Facebook mehr als 49 000 Nutzer seiner Seite.

Twitter sei ein „sehr hartes Medium, wo spaltend und polarisierend geredet wird“, das färbe auch auf ihn ab, sagte der 49-Jährige. Zudem seien die privaten Informationen im Zuge des groß angelegten Datendiebstahls über Twitter verbreitet worden. Da seine Facebookdaten ausgelesen worden seien, werde er auch in diesem Netzwerk seien Aktivitäten einstellen.

Der Grünen-Chef hatte sich am Sonntag mit einem Aufruf zur Landtagswahl in Thüringen Spott und Kritik zugezogen. In einem Video sagte er: „Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land.“ Die Formulierung sorgte für Irritationen – zumal die Grünen in Thüringen derzeit mitregieren. dpa

