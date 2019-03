Hauptsache: ein unverbrauchtes Gesicht

39 Menschen wollen morgen Präsident der Ukraine werden. Doch alles dreht sich vor allem um drei Kandidaten: den Amtsinhaber Petro Poroschenko, die Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und den Komiker Wladimir Selenski, der in den Umfragen am besten abschneidet. Der Kiewer Politologe Olexi Haran spricht über Populismus und die Gefahr von Provokationen.

Herr Haran, wie erklären Sie sich das Phänomen Selenski?

Olexi Haran: Das Phänomen „Ein Mann aus der Unterhaltungsbranche geht in die Politik“ ist nicht auf die Ukraine beschränkt. Schauen Sie sich Italien mit Beppe Grillo an oder auch andere europäische Länder. Der Populismus ist allgegenwärtig in der Weltpolitik. Selenski verkauft sich als neues, wenn auch als sehr bekanntes Gesicht. Er hat keinerlei Erfahrung in der Politik. Er steht für die Protestwahl, will all diejenigen für sich gewinnen, die das Vertrauen in die Politik verloren haben. Er wirbt mit dem Slogan: „Wir machen sie fertig.“ Sie, die anderen, die Etablierten. Und ruft den Wählern so zu: „Ich bin neu, bin ganz anders, ihr könnt auf mich zählen.“

Welche Gefahr bringt das mit sich?

Haran: Die Menschen übertragen die Figur des Schauspielers Selenski, die Figur seines fiktiven Präsidenten Goloborodko aus der Serie „Diener des Volkes“, auf Selenski selbst. Wir verstehen aber nicht, wie sein Team aufgebaut ist, wir wissen nicht, wer seine Berater sind. Er dreht Werbefilme, er stellt sich keinen Debatten, er ist Komiker, der sagt: Am 1. April, also am Montag nach der Wahl, sei ein guter Tag für Komiker. Er bleibt unfassbar. Das ist eine Gefahr.

Was haben andere Kandidaten entgegenzusetzen?

Haran: Der Amtsinhaber Petro Poroschenko und die frühere Ministerpräsidentin Julia Timoschenko kämpfen – mit allen Mitteln – um den Einzug in die Stichwahl im April. Timoschenko wirft Poroschenko die derzeit schlechte Wirtschaftslage in der Ukraine vor, Poroschenko zieht Timoschenkos nicht allzu rühmliche Vergangenheit herbei. Beide aber sagen sie den Wählern: „Wir stehen für die Stabilität. Wir sind lange dabei und wissen, wie es läuft.“ Das aber zieht nicht mehr bei jedem.

Was kann Europa vom neuen ukrainischen Präsidenten erwarten?

Haran: Die Ukraine wird auch nach dieser Wahl nach Europa streben. Das ist unumkehrbar, egal, wer das Land führen wird. Wichtig wird sein, wer bei der Parlamentswahl im Herbst gewinnt, wer Premierminister wird. Momentan lässt sich die Konstellation nicht voraussehen.

