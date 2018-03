„Heckerzug“scheiterte am Ende

Anzeige

Friedrich Hecker, in den 1820er Jahren Schüler des Mannheimer Lyceums (heute Karl-Friedrich-Gymnasium), war bereits vor der Revolution zu einem redegewandten Repräsentanten der republikanischen Linken aufgestiegen. Im März 1848 glaubte er, seinen „Traum von der freien Republik“ in die Tat umsetzen zu können. Doch seine politischen und sozialen Ideen unterstützte nur eine Minderheit. Enttäuscht von der Niederlage im „Vorparlament“ und verführt durch den Erfolg bei der 2. Offenburger Versammlung (19. März), brach er zusammen mit Gustav (von) Struve und Franz Sigel am 13. April in Konstanz mit einer kleinen Schar auf, um die Republik mit Waffengewalt zu erzwingen.

Auswanderung in die USA

Wilhelm Kreutz Wilhelm Kreutz wurde am 11. Mai 1950 im pfälzischen Beindersheim geboren. Kreutz studierte an der Universität Mannheim Geschichte und Politikwissenschaft. Promotion (1982) und Habilitation (1992) erfolgten ebenfalls in Mannheim.

geboren. Kreutz studierte an der Universität Mannheim Geschichte und Politikwissenschaft. (1982) und (1992) erfolgten ebenfalls in Mannheim. Seit 1992 Privatdozent, seit 2014 außerplanmäßiger Professor für Neuere Geschichte an der Universität Mannheim .

. Zu seinen Schwerpunkten gehören der Vormärz und die Revolution von 1848. (was)

Aber der Zuzug rebellischer Bauern und Gesellen blieb hinter seinen Erwartungen zurück; in der ersten Woche schlossen sich Hecker rund 800 Freischärler an. Die Bundestruppen, die General Friedrich von Gagern befehligte, zwangen die Aufständischen schnell zur Schlacht. Beim Gefecht auf der Scheideck nahe Kandern (20. April), bei dem der Bruder des späteren Präsidenten der Nationalversammlung fiel, schlugen die zahlenmäßig weit überlegenen und besser ausgerüsteten Bundestruppen die Freischärler in die Flucht.

Nach dieser Niederlage und jener der „Deutschen Demokratischen Legion“ – die der Dichter Georg Herwegh aus Paris über den Rhein geführt hatte – im Gefecht bei Dossenbach (27. April), brach der Aufstand in sich zusammen. Hecker floh in die Schweiz. Das Gerücht, er plane von dort aus einen weiteren Aufstand, hielt sich monatelang.