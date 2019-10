Heinrich Riethmüller: „Wir buhlen um die Zeit der Menschen“

Nach Jahren des Jammerns schöpfen die Verlage ein bisschen Hoffnung: Die Verkaufszahlen ziehen wieder an. Auf der Frankfurter Buchmesse geht es nun darum, die Zukunft im Blick zu behalten.

Kurz vor der Frankfurter Buchmesse sieht der scheidende Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels für die Branche Licht am Horizont. „Wir haben die Abwärtsspirale aufhalten können“, sagt Heinrich Riethmüller. Ob das eine Trendwende ist, weiß ich nicht, aber es geht langsam wieder aufwärts.“ Im Interview blickt er zurück auf die Stimmung in der Branche bei seiner Amtsübernahme 2013 – und was sich seither getan hat.

Herr Riethmüller, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf Ihre Amtszeit zurück?

Heinrich Riethmüller: Mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Mit einem weinenden, weil ich eine interessante Tätigkeit ausüben durfte und viele interessante Menschen treffen konnte. Mit einem lachenden, weil ich wieder mehr Zeit für den eigenen Betrieb habe und für andere Dinge, die zu kurz gekommen sind, zum Beispiel Reisen.

Was haben Sie geschafft in den sechs Jahren als Vorsteher?

Riethmüller: Als ich angetreten bin, hatte sich ein bisschen Depression in der Branche breit gemacht, da war keine sehr gute Stimmung. Ich glaube, es ist uns gelungen, wieder eine positive Grundstimmung in die Branche und in den Verband zu bringen. Und der Verband ist politischer geworden. Wir haben es geschafft zu zeigen, dass unsere Branche einen ganz wesentlichen Beitrag leistet zum Gelingen einer demokratischen Gesellschaft.

Was sind die größten Herausforderungen für die Buchbranche?

Riethmüller: Da ist zum einen die Konzentration, dass kleinere Buchhandlungen und Verlage aus wirtschaftlichen Gründen von größeren übernommen werden. Das andere Thema ist die Medienkonkurrenz: Wir buhlen um die Zeit der Menschen. Es gibt ja neben dem Lesen verstärkt digitale Alternativangebote, mit denen wir in Konkurrenz stehen.

Sie sind Buchhändler, welche speziellen Herausforderungen sehen Sie für die Buchhandlungen in Deutschland?

Riethmüller: Wir werden am größten Wettbewerber gemessen, und das ist Amazon. Amazon macht als Online-Händler einen verdammt guten Job. Wir müssen schauen, dass wir darauf gute Antworten finden. Gelungen ist uns das zum Beispiel mit dem Reader Tolino, der unabhängigen Alternative zum Kindle von Amazon. Es wird in Zukunft mehr solcher Kooperationen geben müssen. Wenn jeder Buchhändler sein eigenes Süppchen kocht, werden wir gegen Amazon nicht bestehen können.

Wie kann man den Leserschwund stoppen?

Riethmüller: Im Jahr 2018 ist die Zahl der Buchkäufer wieder um 300 000 gestiegen. Ob das eine Trendwende ist, weiß ich nicht, aber es geht langsam wieder aufwärts. Wir haben die Abwärtsspirale aufhalten können, weil wir uns intensiv Gedanken gemacht haben, wie wir Leser zurückgewinnen können. Wie kann ich die Aufenthaltsqualität in der Buchhandlung erhöhen? Wie kann ich Kunden durch Veranstaltungen an die Buchhandlung binden? Da passiert eine ganze Menge.

Sie sind Buchhändler, Ihre Nachfolgerin ist die Verlegerin Karin Schmidt-Friderichs. Spielt es eine Rolle, aus welcher Sparte der Vorsteher kommt?

Riethmüller: Keine besonders große. Ich habe mich immer bemüht, auch die Brille der Verleger anzuziehen. Man hat ein bisschen einen anderen Blick auf die Themen, das will ich nicht glattbügeln. Aber wir müssen unsere Interessen im Vorfeld abstimmen und dann gemeinsam nach außen treten. Bisher ist uns das immer gut gelungen.

Ist ein gemeinsamer Dachverband für Verlage, Buchhändler und Zwischenhandel die beste Lösung?

Riethmüller: Ja, unbedingt. Dass wir drei Sparten vereinen und mit einer Stimme sprechen, ist ein Vorteil. Damit werden wir in der Politik und in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen.

Und wo bleibt der Leser?

Riethmüller: Die Mitglieder des Börsenvereins sind Dienstleister für die Leser. Wir begreifen uns als Literaturvermittler. Wir bieten dem Leser eine gute Infrastruktur – und den nach den USA zweitgrößten Buchmarkt mit einer vorbildlichen Qualität und Vielfalt.

Welche Wünsche geben Sie Ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg?

Riethmüller: Ich wünsche mir, dass sie die Einheit des Verbandes erhalten kann. Dass sie Antworten finden kann auf die Herausforderungen, die wir bereits angesprochen haben. Dass es ihr gelingt, das Urheberrecht fest zu verankern, und dass die Buchpreisbindung erhalten bleibt.

Frau Schmidt-Friderichs hadert ein bisschen mit dem Begriff „Vorsteher“, wäre es Zeit für einen neuen Namen?

Riethmüller: Ich würde dagegen stimmen. Ich finde Vorsteher/Vorsteherin gar nicht schlecht, gerade weil es etwas sperrig ist. Wir heißen auch Börsenverein, da denken auch manche an Aktien und Geld. Das hat aber mit viel Tradition zu tun – früher gab es sogenannte Bücherbörsen. Ich mache mich dafür stark, dass beide Begriffe erhalten bleiben.

