Hemmungslose Selbstbedienung von Politikern

Wer mit 20 Jahren in Haiti nicht mager sei, stehe auf der Seite der Macht, schreibt der Autor Dany Laferrière. Der haitianische Schriftsteller weiß, wovon er spricht. 1976 musste er sein Land verlassen – so wie viele Intellektuelle, die von den Duvalier-Regimes verfolgt wurden.

Unter den Namen „Papa Doc“ und „Baby Doc“ haben Vater François und Sohn Jean-Claude Duvalier von 1957 an 29 Jahre lang das Land regiert. Erst der Vater, ab 1971 der Sohn. Hemmungslos bedienten sie sich an den Staatskassen und tragen damit Schuld daran, dass Haiti bis heute rückständig geblieben ist. Die Plünderung öffentlicher Gelder verhinderte Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Wirtschaft. Die Schlägertruppen der Duvaliers hatten zehntausende Menschen auf dem Gewissen – gefoltert, erschossen, zerstückelt. Kritiker wurden öffentlich hingerichtet, während „Baby Doc“ straflos Millionen von US-Dollar hinterzog.

1986 setzte ein Volksaufstand der Diktatur ein Ende. Baby Doc flüchtete nach Frankreich. Jahrelang erlebte Haiti daraufhin unruhige Zeiten, bis der Armenpriester Jean-Bertrand Aristide in demokratischen Wahlen 1990 die Präsidentschaft gewann. Zunächst von Militärs aus dem Amt geputscht, intervenierte 1994 Washington und half dem Politiker wieder an die Macht.