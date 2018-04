Hier sind immer alle Geräte und Medikamente verfügbar

Ahmed Abdelrahman aus Ägypten ist Anästhesist und absolviert derzeit eine Fortbildung im Universitätsklinikum. Bild: Philipp Rothe, 28.01.2018 © Philipp Rothe, -

„Nach meinem Medizinstudium in Ägypten habe ich dort an einer Uniklinik gearbeitet. Aber das Gesundheitssystem in meiner Heimat ist schlecht, obwohl es dort viele talentierte Ärzte gibt. Einmal kam ein Patient, dem Blut abgenommen werden sollte. Es gab aber keine Kanülen mehr im Krankenhaus. Also wurde er losgeschickt, um selbst irgendwo eine zu kaufen, die er dann mitbringen sollte. Ein

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1857 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.02.2018