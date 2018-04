Historischer Einschnitt

Anzeige

In Kuba bricht eine neue Ära an. Das Parlament in Havanna tritt zusammen und wählt den neuen Staatsrat. Nachfolger von Präsident Raúl Castro soll dem Vernehmen nach dessen rechte Hand Miguel Díaz-Canel werden. Der Parteikader liegt voll auf Linie. „Die kubanischen Präsidenten werden stets die Revolution verteidigen. Vor allem brauchen wir Kontinuität“, sagte der bisherige Vizepräsident kürzlich.

Es ist eine historische Zäsur: Nach Fidel und Raúl Castro rückt nach fast 60 Jahren erstmals ein Präsident an die Staatsspitze, der erst nach der Revolution zur Welt kam. Er muss die Insel weiter öffnen, soll aber die Macht der Sozialisten zementieren.

Inselstaat in der Karibik Kuba, mit Havanna als Hauptstadt, hat ein sozialistisches, autoritäres Einparteiensystem. Der Inselstaat in der Karibik hat rund zwölf Millionen Einwohner. Kuba wurde 1898 von Spanien, 1902 von den USA unabhängig. 1959 stürzten die kubanischen Revolutionäre den kubanischen Diktator Fulgencio Batista und enteigneten US-Firmen. Aufgrund der strategischen Lage Kubas eskalierte 1962 der Konflikt zwischen den USA und der UdSSR in der sogenannten Kubakrise. Noch heute leidet Kuba unter wirtschaftlichen Sanktionen. red

„Die historische Aufgabe der nachfolgenden Generation ist es, eine vernünftige Wirtschaftspolitik für die kubanische Bevölkerung zu machen“, schreibt Richard Feinberg in einer Analyse der Brookings Institution. „Es braucht eine entschlossene politische Führung, ein Team smarter Technokraten und gut ausgebildete Bürokraten, die willens und fähig sind, Anweisungen umzusetzen.“ dpa