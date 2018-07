Hoffnungsschimmer für Syrien-Flüchtlinge?

Anzeige

In Brüssel dürfte man das gerne gehört haben. Schließlich wissen die Europäer, dass ein Ende der Flucht aus dem Bürgerkriegsland so etwas wie ein Durchbruch für die Migrationspolitik bedeuten könnte. Eine Reform des umstrittenen Dubliner Regelwerkes würde dadurch zwar keineswegs überflüssig – ohne eine anhaltende Fluchtwelle aus dieser Region ließe sich aber unter Umständen manch eine Korrektur entspannter verhandeln.

Auf viel Wohlgefallen dürfte auch das Bekenntnis des Kreml-Chefs zum sogenannten Minsker Friedensprozess für die Ostukraine fallen. EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini ringt seit Monaten – zusammen mit den Außenministern Frankreichs und Deutschlands – um eine Wiederaufnahme dieser Vereinbarung, um das Sterben in dieser Region endlich zu stoppen. Bisher geschah nichts. Und jetzt? ,,Sie haben mich nicht überzeugt“, sagte ein ranghoher EU-Diplomat gestern Abend. „Die beiden Präsidenten tun sich leicht, unverbindliche Absichtserklärungen loszulassen und einfach so daherzureden. Nötig sind konkrete Absprachen und schriftliche Vereinbarungen.“

Doch die gab es in Helsinki nicht. Dafür aber erneute Kritik Trumps an der Ostsee-Pipeline NordStream 2 zwischen Russland und Deutschland – ein Streit, den Putin mit einem Hinweis auf den bilateralen Charakter des Projektes vom Tisch wischte.

Theresa Mays „Bedenken“

Tatsächlich aber wird die Verärgerung offenbar auch anderswo größer. Sogar die britische Premierministerin Theresa May äußerte sich dazu am Abend und sprach von „wachsenden Bedenken“. EU und Nato sind zwar nicht unzufrieden, aber auch nicht euphorisch. Putin ließ zumindest in seinen öffentlichen Stellungnahmen nicht erkennen, dass er die Kritik der Allianz und der Gemeinschaft an seiner Politik ernstnehmen werde. Grund für einen Kurswechsel gegenüber Moskau wird weder die EU noch die Nato sehen. Aber wenigstens gab es „keine Verbrüderung zwischen Moskau und Washington“, hieß es am Abend in Brüssel.

