Hoffnungsträger der Opposition

Umschwärmt: Juan Guaidó. © dpa

Juan Guaidó (35) ist der neue Hoffnungsträger der venezolanischen Opposition. Der gelernte Ingenieur, der an der Katholischen Universität Andrés Bello studierte, macht den Menschen, die nicht mit dem Regime Nicolás Maduro sympathisieren, Hoffnung. Er bündelt die Kräfte einer enthaupteten und dann auch noch zerstrittenen Opposition.

Maduro hat in den vergangenen Jahren alle möglichen Rivalen ausgebootet. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat Henrique Capriles und die populäre Abgeordnete Maria Corina Machado: Berufsverbot. Der ehemalige Bürgermeister von Caracas, Antonio Ledezma: im Exil. Der populäre und potenzielle Präsidentschaftskandidat Leopoldo Lopez: nach Haft unter Hausarrest. Ex-Parlamentsparlament Julio Borges: Exil.

Bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2018 trat Maduro gegen den chancenlosen Kandidaten Henri Falcon an, der ohnehin als Marionette der Sozialisten galt. Deswegen erkennt die Opposition, die bei den letzten wirklich freien Wahlen Ende Dezember 2015 eine haushohe Mehrheit im Parlament einfuhr, die zweite Amtszeit Maduros, die am 10. Januar begann, nicht an. Maduro regierte mit Hilfe von Sonderdekreten einfach weiter. Später ließ er das oppositionelle Parlament entmachten und durch eine linientreue verfassungsgebende Versammlung ersetzen.

Unterstützung aus dem Exil

Weil das frei gewählte Parlament die Wahl Maduros nicht anerkennt, sehe die Verfassung einen Interimspräsidenten vor, der Neuwahlen organisieren soll, argumentiert die Opposition und berief den erst am 5. Januar zum Parlamentspräsidenten gewählten Guaidó zum Interimspräsidenten. Der saugt nun die Zustimmung der Venezolaner wie ein Schwamm auf. Innerhalb von wenigen Stunden verdoppelte sich seine Follower-Zahl bei Twitter auf fast eine Million. Weltweit rufen Exil-Venezolaner zu seiner Unterstützung auf. Morgen und am Samstag will Guaidó die Venezolaner wieder auf die Straße holen. Zugleich führt er nach eigenen Angaben bereits Gespräche der Militärs. Diese Gespräche seien heikel und vor allem für die Armeeangehörigen gefährlich.

Der Militärattachée in den USA hat sich bereits auf die Seite Guaidós gestellt. Die Spitze der Armee steht dem venezolanischen Verteidigungsminister Padrino Lopez zufolge allerdings auf der Seite Maduros.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019