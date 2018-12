Hohe Strafen für Blasphemie

Pakistans Blasphemie-Gesetze gehören zu den strengsten der Welt. Nur 13 Länder bestrafen Gotteslästerung im Extremfall mit dem Tod – neben Pakistan auch Afghanistan, Iran, Malaysia, die Malediven, Mauretanien, Nigeria, Katar, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jemen.

Pakistans Blasphemie-Gesetze sind nicht nur harsch, sondern auch vage: Immer wieder stellt der Nachweis von Blasphemie ein Problem dar, wie auch schon die Erörterung, ob ein Akt oder Ausspruch Gotteslästerung ist oder nicht, wegen der Gefahr der Gotteslästerung nicht statthaft ist.

Britische Wurzeln

Im Jahr 2015 musste sich sogar ein Gericht mit der Frage befassen, ob die Kritik von Pakistans drakonischen Blasphemie-Gesetzen bereits Blasphemie darstellt. Pakistans Regierung durchkämmt inzwischen auch Facebook nach möglichen Verstößen.

Ursprünglich stammt Pakistans Blasphemie-Gesetz aus britischen Kolonialzeiten, wo es vor allem dem Schutz der christlichen Religion diente. Das 1927 eingeführte Gesetz spielte lange Zeit in der Rechtsprechung kaum eine Rolle.

Mittel der Militärdiktatur

Erst Pakistans berüchtigter Militärdiktator Mohammed Ziaul Haq, der zwischen 1977 und 1988 herrschte, verschärfte den Paragrafen und führte die Todesstrafe für Gotteslästerung ein.

Während in den 58 Jahren zwischen 1927 und 1985 gerade einmal zehn Blasphemie-Fälle vor einem Gericht in Pakistan gehört wurden, wurden seit 1985 über 4 000 Fälle verhandelt. Um die 1 300 Menschen sind seither in Pakistan wegen Gotteslästerung verurteilt worden. Religiöse Minderheiten sind überdurchschnittlich häufig betroffen. agt

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018