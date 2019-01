Hubschrauber „Sea Lynx“ – 2008 über dem Hafen von Dschibuti. © picture alliance / dpa

Die Hubschrauber zählen zu den großen Problemfällen. Von sieben neu gelieferten Tiger-Hubschraubern waren nach Angaben des Verteidigungsministeriums 2017 nur zwei betriebsbereit, von sieben „NH90“-Transporthubschraubern waren es vier. 2015 wurde der Betrieb vorübergehend gestoppt. Ärger gab es auch mit dem Bordhubschrauber „Sea Lynx“. Dort wurden 2014 am Heckausleger Materialrisse entdeckt. Die 22 Maschinen wurden erst stillgelegt und danach nur eingeschränkt eingesetzt. Seit 18. Januar 2019 sind sie wieder voll in Betrieb. Wenige Tage zuvor hatte eine Maschine in Kiel notlanden müssen. was

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019