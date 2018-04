„Ich bin die Tochter eines Völkermörders“

Anzeige

Mut hat ihr der Artikel einer anderen Tochter eines Ex-Militärs gemacht. Erika Lederer sucht daraufhin den Kontakt zu ihr. Dann wendet sie sich an weitere Kinder ehemaliger Militärs. Sie schlägt vor, sich gegen die Verbrechen der Väter und für Aufklärung auszusprechen. Es kommt zur Gründung des Kollektivs „Historias Desobedientes“ („Geschichten des Ungehorsams“).

Dass darin vor allem die Töchter vertreten sind, wundert Erika nicht. Es seien in Argentinien immer wieder Frauen gewesen, die gesellschaftlichen Wandel angestoßen hätten, denn die Strukturen, gegen die sie sich auflehnten, seien stark von Machismo geprägt.

Macht und Schrecken

Heute lebt Erika Lederer in einer kleinen Mietwohnung im Kongressviertel von Buenos Aires, getrennt von Familie und Lebenspartner, mit dem sie zwei Kinder hat. Er sei gewalttätig gewesen, erzählt die 41-Jährige. Sie heißt Erika mit „k“, obwohl diese Schreibweise in Argentinien bei ihrer Geburt 1976 nicht zulässig war – doch der Vater, deutschstämmig mit Leutnantsrang, wollte es so. „Ein paar Militärstiefel flößten den Beamten im Standesamt damals genug Angst ein, um ihm nicht zu widersprechen“, erinnert sich Erika Lederer. Der Vater habe immer wieder mit dieser Anekdote geprahlt. Ein Machtmensch. Einer, der anderen gern seinen Willen aufzwingt.

Katze Kaiki schleicht ums Tischbein. Sie hat einen Tumor im Schwanz, er müsste wahrscheinlich amputiert werden, sagt Erika. Aber sie traut sich nicht. Sie hat Angst vor Katzen ohne Schwanz. Als sie als Mädchen einmal ein Kätzchen von der Straße mit nach Hause brachte, schnitt ihr der Vater den Schwanz ab und sagte: „Militärs haben Hunde, keine Katzen!“ Das Tier verblutete. Bei jedem Widerspruch gab es Prügel. Als der Vater linke Zeitschriften in ihrem Zimmer entdeckte, schlug er so heftig zu, dass der Bruder eingriff. In der Schule galt Erika als Autistin. Jahrelang litt sie unter Bulimie. „Ich kotzte meinen Vater aus“, sagt sie heute.

„El Loco“ – „der Verrückte“ – wurde ihr Vater Ricardo Lederer sogar von seinen Kumpanen genannt. Er sympathisierte mit dem Nationalsozialismus und begeisterte sich für Konzepte der Reinheit der Rasse. Er arbeitete in der Geburtsstation der Militärbasis. Seine Tochter erinnert sich an die Appelle, die Märsche, die schwarzen Lederstiefel und die kleinen Babywiegen, aufgestellt in Reih und Glied. Erst später fragte sie sich: Wer waren diese Kinder? Wem gehörten sie?

Todesflüge über dem Meer

Heute ist bekannt: Während der Diktatur wurden Babys gestohlen. Der Kindesraub hatte System. Gefangenen Frauen, die schwanger waren, wurde kurz nach der Geburt das Neugeborene weggenommen, danach verschwanden die Mütter meist für immer. Viele wurden „verlegt“ – das Codewort für die sogenannten Todesflüge: Die Gefangenen wurden betäubt und aus Flugzeugen über dem Meer abgeworfen. Die Babys dagegen sollten „eine katholisch-patriotische Erziehung“ erhalten und wurden nicht selten an die Familien, an Freunde oder Verwandte der Mörder abgegeben.

Insgesamt 500 Neugeborene wurden so geraubt, vermutet die Menschenrechtsorganisation „Großmütter der Plaza de Mayo“, eine Splittergruppe der „Mütter der Plaza de Mayo“, die seit 40 Jahren nach den Enkeln sucht. Dank einer DNA-Datenbank konnten 127 ihre Identität zurückerlangen. Darunter ist auch Pablo Javier. Er ist der wiedergefundene Enkel Nr. 106. Unter seiner gefälschten Geburtsurkunde, datiert auf den 23. Juli 1978, prangt die Unterschrift von Ricardo Lederer, Erikas Vater.

„Ich habe mich immer mit meinem Vater gestritten, erinnert sich Erika Lederer, die als Anwältin heute in Gefängnissen arbeitet. „Mein Vater war Arzt. Er hat den hippokratischen Eid geschworen. Er sagte uns immer, man müsse mutig und aufrichtig sein. Was ist mutig daran, einen nackten Menschen zu foltern? Einer Mutter ihr Kind wegzunehmen? Wie soll das zusammenpassen?“ Der Vater schweigt.

Erika sucht nach Antworten. Sie stürzt sich in Sport, schwimmt kilometerweit durchs Meer, trainiert im Fitnessstudio, beginnt zu tanzen und entdeckt die Philosophie. Heidegger, Kant, Wittgenstein. Was ist wahr, was ist falsch, wie kann man darüber sprechen? „Es ist wie eine innere, schizophrene Spaltung, in der du lebst“, versucht Erika Lederer zu erklären. „Derjenige, der brutale Verbrechen begangen hat, ist dein Vater, du kannst ihn nicht einfach löschen oder ignorieren.“

Als im Jahr 2012 die gefälschte Geburtsurkunde des geraubten Enkels Nr. 106 auftaucht, droht Lederer ein Prozess. Einen Tag später erschießt er sich. Für Freunde aus Militärkreisen ist Lederer ein Held. Er hat nicht ausgepackt, er hat das Schweigegelübde gewahrt.

Erika Lederer ist für ihre Familie „eine Verräterin“, so stand es in einer E-Mail ihres Bruders. Eine Verräterin, weil sie sich mit anderen Töchtern von Diktaturverbrechern zusammengeschlossen hat, weil sie sich gegen Strafminderungen für Menschenrechtsverbrecher ausspricht, weil sie als Zeugin bei einem Gerichtsprozess über die Todesflüge aussagte.

Der Protest zeigt Wirkung

Miguel Etchecolatz war Teil des Staatsterrors. Der einstige Polizeikommandeur wurde dafür zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch aus Gesundheitsgründen entließ man ihn Anfang dieses Jahres in Hausarrest. Im Februar zieht Erika Lederer mit anderen Menschenrechtsaktivisten vor seine Wohnung in der Hafenstadt Mar del Plata, sie protestieren dort mit Plakaten, Trommeln und Megafonen. „Wir fordern Gefängnis für Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, sagt Erika Lederer, „dabei geht es nicht um Rache, sondern darum, ein Zeichen gegen Straflosigkeit zu setzen.“

Am 15. März ordnet das Kassationsgericht an: Etchecolatz muss zurück in die Strafanstalt. Der Druck der Menschenrechtsgruppen hatte Erfolg. Für sie ist Erika Lederer keine Verräterin. Im Gegenteil. Und die junge Frau sagt: „Ich habe dort eine Art neue Familie gefunden.“

