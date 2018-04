„Ich gehe nicht zurück – dort töten sie uns“

Anzeige

Die Flucht von Hunderttausenden Rohingya hat Bangladesch zum Schauplatz einer dramatischen Flüchtlingskrise gemacht. Eigentlich sollte die verfolgte Minderheit bereits nach wenigen Monaten heimkehren. Aber die Betroffenen haben Angst.

Mohammed Haries (22) wartet mit seinem Sohn vor einer Apotheke im Flüchtlingscamp Kutupalong auf Medikamente. Seit mehr als einem halben Jahr lebt der junge Mann, der aus Myanmar stammt, in dem Lager in Bangladesch. Er ist einer von rund 700 000 Angehörigen der Volksgruppe der Rohingya, die nach einer Eskalation der Gewalt in das Nachbarland flohen.

In ruhigem Tonfall erzählt Haries internationalen Journalisten, die das Camp besuchen, dass seine Tante von Myanmars Soldaten erschossen worden sei und er Schlepper dafür bezahlen musste, um mit einem Boot über den Grenzfluss in Sicherheit zu gelangen. Er berichtet unaufgeregt von den Entbehrungen im Flüchtlingslager, in dem sich das Leben vor allem darum dreht, die Essensrationen möglichst geschickt einzuteilen – und den Schwierigkeiten, einen Arzt aufzutreiben, wenn man krank ist. Bei einem Thema wird Haries’ Stimme aber laut. Ob er denn nach Myanmar zurückkehren würde, so wie es die Regierung von Bangladesch gern hätte, will ein Reporter wissen. „Ich gehe nicht zurück“, ruft Haries mit weit aufgerissenen Augen, „dort töten sie uns.“