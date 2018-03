„Ich will das Mandat zurück“

Anzeige

Der Abend des 13. März 2016 war für den SPD-Politiker Stefan Fulst-Blei kein schöner. Auf dem Bildschirm bei der Wahlparty in der Mannheimer Volkshochschule liefen die Ergebnisse ein, er konnte sehen, wie sich das Unheil zusammenbraute – am Ende hatte er sein Landtagsmandat im Mannheimer Norden verloren – an die AfD. Über die Zweitauszählung schaffte er es trotzdem in den Landtag. „Ich will das Mandat zurückerobern“, sagt der 49-jährige frühere Lehrer.

Das bedeute für ihn, präsent zu sein, zum Beispiel mit seinem zum Infostand umgebauten roten Lastenfahrrad. Und sein Thema in der Landespolitik, die Bildung, vor Ort zu transportieren. „Meine Strategie hat zwei Aspekte“, erklärt Fulst-Blei. „Ich will diejenigen, die gegen die AfD sind, argumentativ stärken. Und diejenigen, die sich überlegen, die AfD zu wählen, mit Argumenten dagegen ansprechen.“

Vergleich in der Statistik

Unter dem Titel „Wölfe im Schafspelz – Rechtspopulismus in Baden-Württemberg“ hat er mit der Mannheimer SPD-Stadträtin und Sprachwissenschaftlerin Heidrun Kämper eine Veranstaltungsreihe initiiert. „Wir wollen darin zeigen, dass die AfD sprachlich in einer Kontinuität zu den Nazis steht.“ Dazu bringen die beiden Sozialdemokraten Belege aus Reden und Anträgen.