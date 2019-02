Ich will zurückgeben, was ich bekommen habe

„Als ich vor ungefähr einem Jahr mit meinem Praktikum bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord in Mannheim angefangen habe, hatte ich mit dem Dialekt hier manchmal wirklich Probleme. Vor allem am Anfang war ich deshalb ein bisschen ängstlich und besorgt, dass ich die Kunden am Bankschalter nicht richtig verstehe oder dass sie mich nicht verstehen.

Das hat sich aber total geändert. Wenn ich jetzt ein längeres Gespräch mit einem Kunden habe, sage ich ihm vorher, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Die allermeisten reagieren sehr verständnisvoll und positiv. Und dann klappt es auch. Vor allem hat es mir geholfen, dass ich während meines Praktikums regelmäßig in die Berufsschule gegangen bin. Das hätte ich theoretisch gar nicht machen müssen. Bevor ich wegen des Krieges von Syrien nach Deutschland geflohen bin, habe ich schon im Banken-Bereich studiert. Deshalb hat mir hier nur noch ein langes Praktikum gefehlt, um als Bankkauffrau anerkannt zu werden. Die Sparkasse gab mir aber trotzdem die Möglichkeit, auch noch in die Berufsschule zu gehen – und da habe ich die ganzen Fachbegriffe auf Deutsch gelernt. Das hilft mir jetzt sehr.

Inzwischen kann ich sogar ein bisschen Dialekt: Ich sage: ,uff de Vogelstang’, wie echte Mannheimer, und nicht ,auf der Vogelstang’. Das haben mir meine Kollegen beigebracht. Gleichzeitig ist es in einer Stadt wie Mannheim manchmal von Vorteil, dass ich Kunden auch in meiner Muttersprache – Arabisch – beraten kann.

Jetzt sind meine 16 Monate Praktikum bald vorbei, und ich habe viel gelernt: zum Beispiel wie das Geschäft mit Wertpapieren funktioniert oder wie man den Kunden beim Online-Banking helfen kann. Das gibt es in Syrien zum Beispiel gar nicht. Und ich habe meine Chance gut genutzt: Zum 1. April werde ich bei der Sparkasse übernommen und arbeite dann im Service in der Filiale Vogelstang. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Vor allem will ich dann alles zurückgeben, was ich in den vergangenen Monaten in Deutschland an Unterstützung bekommen habe.

Die Leute hier haben mir wirklich sehr geholfen, vor allem meine Kollegen. Durch sie habe ich mich hier von Anfang an wohlgefühlt. Auch wenn ich meine Heimat natürlich vermisse. In Gedanken bin ich jeden Tag dort.

Wenn mein Deutsch noch besser ist und ich noch mehr Erfahrung gesammelt habe, möchte ich am liebsten in die Beratung bei der Sparkasse gehen – es macht mir einfach Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Und von meinem ersten richtigen Gehalt kaufe ich mir wahrscheinlich ein kleines Auto, damit ich von meiner Wohnung in Viernheim aus damit zur Arbeit fahren kann.“

