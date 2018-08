Im Slalom zu mehr Sicherheit

Immer öfter fallen Kinder durch die Radfahrprüfung. Gleichzeitig werden Trainingsangebote zu wenig genutzt. Ein Besuch in der Mannheimer Jugendverkehrsschule.

Polizeihauptkommissar Peter Schemel, ein großer, schlanker Mann in Uniform, streckt seinen rechten Arm aus. Simon (5), Elias (6) und Oskar (7) radeln nacheinander auf ihn zu. Sie sollen, ebenfalls mit ihrer rechten Hand, kurz den Lenker loslassen, die Hand des Polizisten abklatschen und dann wieder mit beiden Händen an den Griffen weiterfahren. 20 Meter weiter postiert Schemel einen der Väter, hier ist das Gleiche mit der linken Hand verlangt. Diese Übung, erklärt der Polizist von der Jugendverkehrsschule in Mannheim, fördert nicht nur ganz generell die Koordinationsfähigkeit auf dem Rad. Sie bereitet die Kinder auch darauf vor, wenn sie später einmal auf der Straße vor dem Abbiegen die Hand ausstrecken müssen.

13 Prozent scheitern

Simon, Elias und Oskar machen ihre Sache gut. Aber anderen Kindern bereiten Bewegungsabläufe wie diese zunehmend Schwierigkeiten. Das zeigt eine Nachricht, die in dieser Woche für Diskussionen gesorgt hat. Das Stuttgarter Innenministerium teilte mit, dass in Baden-Württemberg immer mehr Viertklässler durch die Radfahrprüfung fallen. Darin müssen sie zeigen, dass sie sich mit dem Fahrrad auf der Straße so bewegen können, dass sie weder sich noch andere in Gefahr bringen. Rund 13 Prozent haben das im vergangenen Schuljahr nicht geschafft. Das sind laut Innenministerium zwar weniger als in so manchem anderen Bundesland, aber deutlich mehr als noch vor drei Jahren. Da hatte der Durchfaller-Anteil bei knapp acht Prozent gelegen. In Rheinland-Pfalz liegt die aktuelle Quote bei sieben Prozent, in Hessen gibt es bei der Prüfung lediglich eine Teilnahmebescheinigung.

Die Ursachenkette sieht Experten zufolge so aus: Viele Kinder haben zu wenig Bewegung, ihre motorischen Fähigkeiten sind daher oft schlecht, entsprechend beherrschen sie ihr Rad nicht richtig und können sich so auch im Verkehr nicht angemessen verhalten. Problematisch ist das auch deshalb, weil zum Beispiel ein Land wie Baden-Württemberg mit Blick auf den Klimaschutz stark aufs Rad setzt. Für den Bewegungsmangel der Kinder werden viele Gründe genannt: Zu viel Zeit vor Fernseher und Computer, ein Wohnumfeld, das wenig Platz zum Radeln lässt, oder Eltern, die ihre Kinder überall hinkutschieren.

Tanja Ambacher nickt im Gespräch bei jedem dieser Gründe. „Das ist ein Zusammenspiel von Vielem“, sagt die Leiterin der Jugendverkehrsschule in Mannheim. „Ein Punkt ist aber schon, dass etliche Eltern immer ängstlicher sind und ihre Kinder überall hinfahren.“ Seit 15 Jahren arbeitet die Polizistin in der Verkehrserziehung. Neu ist die Sache mit den nachlassenden motorischen Fähigkeiten für sie nicht. „Wir sehen das schon seit Jahren.“ Deshalb biete man in den Ferien ja zum Beispiel dreimal die Woche ein einstündiges Radfahrtraining an, wie es ihr Kollege Peter Schemel abhält. Morgens für Kinder unter acht, nachmittags für die Älteren. Das Problem ist nur: Es kommen viel zu wenige auf die Anlage im Mannheimer Stadtteil Käfertal, wo zwischen Obstbäumen und Rasenflächen Übungsstraßen mit Ampelkreuzungen, Fußgängerwegen und Abbiegespuren verlaufen – sogar einen Kreisverkehr gibt es. Nur Simon, Elias und Oskar bilden an diesem Vormittag die Trainingsgruppe. Mittags ist ein Achtjähriger – auch er heißt Elias – sogar das einzige Kind.

Dabei kann man in der Stunde von Peter Schemel enorm an seinen Fähigkeiten feilen. Er lässt die Kinder im Kreis in jeweils verschiedene Richtungen um rot-weiße Hütchen kurven. Er fordert sie auf, Slalom zu fahren mit nur einer Hand am Lenker. Er positioniert Hütchen, auf die sie mit Karacho zufahren und dann unmittelbar davor abbremsen müssen. Er hält auf Gürtelhöhe einen Stab in die Fahrbahn, unter dem die Jungs durchfahren müssen, er legt denn Stab auf den Boden und bittet sie, beim Drüberfahren das Vorderrad anzuheben. Diese letzte Übung, da sind sich die drei Jungs einig, gehört zu den schwersten. „Sicher auf dem Fahrrad werden und dabei den Kopf anstrengen, darum geht es“, sagt Schemel. Nach einer misslungenen Übung pfeffert einer der Jungs sein Rad auf den Boden und sagt, er wolle nicht mehr. Doch dann sitzt er wieder auf und macht doch weiter.

Am Rand schauen zwei Väter und eine Großmutter zu. Letztere heißt Ulla Kleemann, bevor sie nach Mannheim zog, lebte sie „in Hessen auf dem Land“, wie sie erzählt. „Da fährt man die Kinder mit dem Auto vor die Tür“, die wenigsten seien mit dem Rad unterwegs. Das viele Autofahren sieht sie mit Blick auf die koordinativen Fähigkeiten der Kinder schon als Problem. „Eltern müssen die Zeit und die Mühe aufwenden, die Kinder zu Fuß zur Schule zu begleiten“, sagt sie – und weiß auch, „dass das oft zeitlich nicht drin ist“.

Geschicklichkeit üben

Tobias Kaden, einer der Väter, findet, man müsse die Kinder „auch loslassen“, ihnen etwa beim Schulweg „etwas zutrauen, dann werden die sicherer“. Was die Koordination auf dem Fahrrad angeht, fehlten aber oft auch die Angebote. Er ist deshalb froh, dass in seinem Stadtteil Feudenheim ein Rad-Geschicklichkeitsparcours eröffnet wurde. Sein Sohn liebe die Anlage. Michael Lehnert, der andere Vater, gibt selbstkritisch zu, dass sein Sohn oft in die Schule gefahren werde. Aber für das anstehende zweite Schuljahr sei man dabei zu organisieren, dass eine Gruppe von Kindern aus der Nachbarschaft gemeinsam gehe.

Aus Sicht von Verkehrsschulen-Leiterin Tanja Ambacher ein richtiger Schritt. Sie rät Eltern, mit ihren Kindern mehr Selbstständigkeit einzuüben. Und mit ihnen die Motorik zu verbessern, etwa durch Laufräder oder das Üben mit dem Fahrrad. Auch das Motoriktraining, das jetzt in den Bildungsplan der Grundschulen aufgenommen wurde, begrüßt sie. „Alles, was das Gleichgewicht fördert, ist gut.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018