Industrie frohlockt, Dienstleister sind skeptisch

Die Lage ist prima, die Aussicht aber getrübt: Das ist das Ergebnis der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar.

Rhein-Neckar. Mehr als 500 Unternehmen haben der Kammer ihre Geschäftslage und -erwartung mitgeteilt. Daraus ergibt sich ein Stimmungsbild der Wirtschaft in der Region. Die Ergebnisse im Überblick:

Industrie

Bei den klassischen Industriebetrieben in der Rhein-Neckar-Region läuft es. Die Unternehmer schätzen ihre Lage so gut ein wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. „Das ist ein besonderer Ausreißer“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke. „Die Industrie ist eine tragende Säule der Konjunktur. Die Unternehmen berichten uns von einer hohen Auslastung und gut laufenden Geschäften.“ Der Blick in die Zukunft falle allerdings nicht ganz so rosig aus: „Denn die Auftragseingänge entwickeln sich eher schwach.“

Dienstleistungen

Die Unternehmen, die zum Dienstleistungssektor gehören wie Banken, Versicherungen, Beratungsfirmen oder Agenturen, bewerten ihre Lage etwas schlechter als im Frühsommer. Noch skeptischer sind sie bei den Erwartungen: Diese sinken im Schnitt um rund 20 Prozentpunkte. „Das ist der zweite besondere Ausreißer der Umfrage“, sagt IHK-Geschäftsführer Nitschke. Nur noch 26 Prozent der Unternehmer erwarten bessere, 15 Prozent dagegen schlechtere Geschäfte. Seit fünf Jahren hat die Branche die Zukunft nicht mehr so negativ beurteilt. Gründe für Nitschke sind: Fachkräftemangel, sinkende Auftragseingänge, hohe Personalkosten und eine allgemein skeptische Stimmung.

Einzelhandel

Auch bei den Händlern geht der Blick im Vergleich zur vergangenen Umfrage im Mai eher nach unten. „Der Rekordsommer war zu heiß zum Shoppen“, sagt Nitschke. Und das deckt sich mit der Einschätzung der Branche, die ihre Lage schlechter bewertet als zuletzt. Das mag auch am Online-Handel liegen, der weiterhin eine große Herausforderung für die klassischen Einzelhändler darstellt. Doch Nitschke hat nicht nur Negatives zu berichten: „Für das Weihnachtsgeschäft sind die Händler ganz vorsichtig optimistisch.“

Beschäftigung

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist nach Einschätzung der Wirtschaftsvertreter sehr gut. Im IHK-Bezirk lag die Arbeitslosenquote demnach im September bei 3,9 Prozent (Baden-Württemberg: 3,1 Prozent, Deutschland: 5,0 Prozent). Und in den Bereichen Industrie und Handel wollen die Firmen in der Rhein-Neckar-Region insgesamt betrachtet sogar noch mehr Menschen einstellen. Im Dienstleistungssektor soll die Beschäftigtenzahl trotz der etwas gedämpften Aussichten immerhin konstant bleiben.

Fachkräftemangel

Der Bedarf an Arbeitskräften ist sogar so groß, dass der IHK-Hauptgeschäftsführer im Fachkräftemangel ein Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung sieht: „Branchenübergreifend ist in der Region aktuell der Fachkräftemangel das mit Abstand größte Risiko für die Unternehmen. Sie wollen verstärkt Personal einstellen, doch nicht in allen Bereichen und Regionen ist ihnen das möglich.“ 63 Prozent der Befragten sehen den Fachkräftemangel als Problem an. Im vergangenen Jahr waren es noch 51 Prozent.

Handelskonflikte

Aber auch die Auseinandersetzungen in der internationalen Politik lösen bei den Industrieunternehmen Stirnrunzeln aus, allen voran die Handelskonflikte zwischen den USA und der EU sowie den USA und China. Schließlich liegt die Exportquote in der Region bei 60 Prozent. „Zwar laufen die Exporte aktuell ausgesprochen gut, fast die Hälfte der Industriebetriebe berichtet uns von steigenden Umsätzen im Ausland“, sagt Nitschke. Doch die Prognosen für den asiatischen und den nordamerikanischen Markt sinken. Für den wichtigsten, die Eurozone, steigen sie dagegen um zehn Prozentpunkte.

Italien

Ungetrübt sind die Erwartungen jedoch auch nicht – und das liegt vor allem an Italien. Die Schuldenpolitik der Regierung in Rom sowie die, so Nitschke, „noch immer ungelöste Schuldenkrise in der Eurozone“ werfen Schatten auf die Wirtschaft.

Brexit

Das Gleiche gilt für den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union, das für die hiesigen Unternehmen den sechstgrößten Exportmarkt darstellt. Der sogenannte Brexit sorgt dafür, dass 19 Prozent der Unternehmer in den nächsten zwölf Monaten mit geringeren Exporten ins Vereinigte Königreich rechnen, nur sechs Prozent erwarten eine Steigerung. Und je weniger der Brexit geregelt ist – also je „härter“ er ausfällt –, desto größer dürften die Verwerfungen sein.

Saudi-Arabien

Die aktuelle Krise in den Beziehungen zu Saudi-Arabien spielt für die Wirtschaft laut IHK dagegen kaum eine Rolle: Die Unternehmen in Baden-Württemberg führen lediglich 0,4 Prozent ihrer Waren dorthin aus.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018