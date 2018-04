Insel aus Morast und Flüchtlingen

Anzeige

Noch vor wenigen Jahren gab es die Insel nicht, auf den meisten offiziellen Karten ist Thengar Char nicht eingezeichnet. Sie entstand aus Schlamm- und Steinmassen, die der Fluss Meghna aus dem Himalaya in den Golf von Bengalen spült. Doch nun kommt der kleinen jungen Insel eine wichtige Funktion zu: Bangladeschs Regierung will auf ihr ein Lager für rund 100 000 aus Myanmar geflüchtete Rohingya errichten, rund 30 Kilometer vom Festland entfernt.

Was Menschenrechtsaktivisten als wahnwitzigen Plan bezeichnen, hat für Bangladeschs Regierung viele Vorzüge. 700 000 Flüchtlinge sind für Bangladesch eine große Bürde. Die Camps sind überlaufen, und Land ist in dem dicht besiedelten Staat umkämpft. Außerdem hätte die Insel den Vorteil, dass die Rohingya sich leicht überwachen ließen. Regierungschefin Scheich Hasina Wajed kündigte an, dass die Flüchtlinge die Insel nicht werden verlassen dürfen.

Umstrittene Umsiedelung

Beobachter halten die Pläne für gefährlich: Denn so schnell die Insel aufgetaucht ist, so schnell kann sie wieder verschwinden. Während der Monsunzeit wird die etwa 30 Quadratkilometer große Fläche regelmäßig überflutet, Tropenstürme ziehen darüber. Würde Bangladeschs Regierung tatsächlich 100 000 Rohing-ya auf die Insel schicken, würde es dort recht schnell eng werden. Selbst Megastädte wie Mumbai wären nicht so dicht bevölkert, zeigen Berechnungen.