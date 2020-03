Drei Jahre dauert der Weg zum Kampfschwimmer. Der fertig ausgebildete Soldat ist Taucher und Einzelkämpfer. Der Kommandeur des Kommandos Spezialkräfte der Marine, Fregattenkapitän Sven Rump, erzählt im Interview über den Job.

Herr Rump, wie haben sich die Bedrohungslagen geändert?

Sven Rump: Wir haben große Nationen, die in vielen Teilen der Welt als Konkurrenz zum Nato-Bündnis auftreten. Und wir haben sehr gut ausgerüstete internationale kriminelle Organisationen bis hin zu Terrororganisationen. Sie kommen schneller an marktverfügbare Sachen ‘ran und modifizieren diese schneller. Drohnen zum Beispiel können mit ein bisschen Know-How zu ferngelenkten Waffen umgebaut werden. Es reicht jedenfalls für das, was sie verbreiten wollen. Und das ist Terror. Für Streitkräfte ist das keine echte Herausforderung, für eine Gesellschaft ist es das mit Sicherheit, für die vor Ort in den Einsatzgebieten und auch bei uns in der Heimat.

Körperliche Leistungsfähigkeit kann man trainieren. Gilt das auch für die Lösung komplexer Probleme unter Stress?

Rump: Wir legen in der Ausbildung extrem viel Wert darauf, unsere Kräfte nicht nur rein körperlich vorzubereiten. In taktischen Lagen erfolgreich zu bestehen, hängt zum großen Teil von Umsicht, Belastbarkeit und vor allem dem Willen ab. Was wir möchten ist: Denkt mal anders, geht an bestimmte Dinge anders ‘ran. Gleichwohl haben auch wir uns an Gesetze und Einsatzregeln zu halten. Bei den meisten Bewerbern scheitert es zuletzt am Willen, es ist weniger die körperliche Herausforderung. Ich suche eher den Diesel statt den Sprinter. Wir haben viele Erfahrungen mit Leuten aus dem Leistungssport. Die sind fokussiert darauf, zu bestimmten Terminen ihre Leistung abzufordern. Ich brauche aber eigentlich jemanden, der das nahezu zu jeder Zeit kann – unter körperlicher und psychischer Belastung. Insgesamt suche ich eine recht bunte Truppe. Den Kampfschwimmer an sich, den gibt es nicht.

Haben Sie alle Ausrüstung?

Rump: Wenn ich könnte, würde ich gerade keine Personalwerbung für Kampfschwimmer machen, sondern für Vertragsjuristen. Denn die sind eine Mangelware. Wir warten hier in vielen Bereichen auf Material, weil begonnene Projekte nicht zum Abschluss gebracht werden. dpa

