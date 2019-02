International nur noch wenige Verbündete

Rafael Solis war ein enger Vertrauter der mächtigsten Familie Nicaraguas. Er war bei Familienfeiern dabei, wenn Präsident Daniel Ortega und seine Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo, im kleinen Kreis einluden. Dafür hielt Solis den Ortegas den Rücken frei, wenn es um juristische Fragen ging. Solis war Richter am Obersten Gerichtshof und damit mitbeteiligt an einer der umstrittensten Entscheidungen in der jüngeren Geschichte des mittelamerikanischen Landes. Ein Irrtum, wie Solis jüngst einräumte: Es sei ein Fehler gewesen, die Wiederwahl des Präsidenten zuzulassen, sagte er.

Ortega hatte sich vor seiner letzten Wiederwahl 2011 mit der Justiz beholfen, um die in der Verfassung nicht vorgesehene erneute Kandidatur doch möglich zu machen. Ein Referendum über die Aufhebung der Amtszeitbegrenzung scheute Ortega, seinen aussichtsreichsten Rivalen bei der Wahl ließ er juristisch aus dem Weg räumen. Dafür waren Helfer wie Solis verantwortlich. Anfang 2014 wurde auf seine Veranlassung das Verbot der Wiederwahl ganz aus der Verfassung getilgt.

Ortega reagierte auf die Kritik auf seine Art: Sein ehemaliger Mitstreiter Solis sei ein Verräter, ließ der Präsident wissen. Managuas Erzbischof, Kardinal Leopoldo Brenes, hielt dem entgegen: Man müsse sich anhören und darüber nachdenken, was Solis gesagt habe. „Er hat sich seine Entscheidung sicher nicht leicht gemacht.“

International hat Ortega nur noch wenige Verbündete. Nicolás Maduro , der sich in Venezuela nur auf ähnliche Weise an der Macht halten kann wie Ortega. Kubas Ein-Parteien-Regime, in dem Oppositionsparteien grundsätzlich verboten sind. Seine Macht hat Ortega im vergangenen Jahr zwar blutig gerettet. Aber es ist einsam geworden um den ehemaligen Revolutionshelden. Ex-Guerillero und Militär Roberto Samcam glaubt, Ortega befinde sich in einer Sackgasse. Der Präsident wolle einen Ausweg finden, der seine Interessen und sein Gesicht wahre.

