Isoliert und verarmt

Das politisch weitgehend isolierte Nordkorea ist nach Jahrzehnten kommunistischer Diktatur ein verarmter Staat, der sogar Hungersnöte kennt. An der Spitze der Demokratischen Volksrepublik Korea steht seit Ende 2011 Kim Jong Un, um den ein intensiver Personenkult betrieben wird. Bereits sein Vater Kim Jong Il und sein Großvater, der Staatsgründer Kim Il Sung, herrschten ähnlich diktatorisch über das Land.

Alle Medien in Nordkorea sind gleichgeschaltet. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes setzt die Staatsführung auf „ideologische Erziehung“ der Menschen und Abschottung gegen Ideen aus dem Ausland. Ein UN-Bericht vom Februar 2014 warf Nordkorea schwere Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. So würden politisch missliebige Menschen gefoltert und als Arbeitssklaven in Straflagern missbraucht. dpa