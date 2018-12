Istanbuls neuer Flughafen hängt in der Warteschleife

Der größte Flughafen der Türkei sollte im Januar seinen regulären Betrieb aufnehmen. Doch der Start verschiebt sich – um drei Monate.

Nein, der neue Flughafen der türkischen Wirtschaftsmetropole Istanbul trägt nicht den Namen des Staatschefs Recep Tayyip Erdogan, wie viele Beobachter spekuliert hatten. Erdogan selbst nannte bei der feierlichen Eröffnung den Namen des neuen Flughafens: „Wir nennen ihn Istanbul Airport.“

Der neue Flughafen startete symbolisch Ende Oktober – und sollte Anfang Januar in Echtbetrieb gehen. Daraus wird jetzt nichts – Reisende müssen sich auf einen verspäteten Umzug des Istanbuler Flughafens einstellen. Türkischen Medienberichten zufolge heben die Flieger noch bis Ende März 2019 wie gewohnt vom Atatürk-Airport ab.

Aber immerhin: Mit einer Kapazität von 90 Millionen Passagieren pro Jahr wird der Istanbul Airport ein großes internationales Drehkreuz. Zum Vergleich: Der Flughafen Frankfurt fertigte vergangenes Jahr 64,5 Millionen Fluggäste ab. Im Endausbau soll der Istanbul Airport im Jahr 2028 dann sogar für 200 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt sein.

Das wären fast doppelt so viele Fluggäste wie vergangenes Jahr am weltgrößten Airport Atlanta in den USA gezählt wurden. Umgerechnet sechs Milliarden Euro kostete der erste Bauabschnitt, weitere 4,5 Milliarden sollen in den Endausbau fließen.

Vom Baubeginn bis zur symbolischen Eröffnung Ende Oktober vergingen nur 42 Monate. Noch immer sind die Arbeiten allerdings nicht komplett abgeschlossen. Der Flugverkehr beginnt deshalb in kleinen Schritten. Zuerst nahm der Nationalcarrier Turkish Airlines erste Verbindungen auf. Zunächst werden die Inlandsziele Ankara, Antalya und Izmir angeflogen sowie Ercan in Nordzypern und Baku in Aserbaidschan. Flughafen-Geschäftsführer Kadri Samsunlu spricht von einer „sanften Eröffnung“: Man wolle erst einmal alle Systeme und Abläufe testen.

Der eigentliche große Umzug sollte morgen stattfinden. Dann sollten binnen 48 Stunden alle Fluggesellschaften vom bisherigen Istanbuler Flughafen Atatürk auf den neuen Airport umziehen. Atatürk sollte dann geschlossen werden.

Ein Teil des Freigeländes Atatürk wird in einen Park umgewandelt. Die bisherigen Terminalgebäude sollen als Messe- und Ausstellungshallen genutzt werden. Auch wenn der Flugverkehr eingestellt wird, soll das Gelände den Namen des Staatsgründers Atatürk behalten.

Vor allem Turkish Airlines verspricht sich von dem neuen Flughafen Aufwind. Die bisherige Heimatbasis auf dem Atatürk Flughafen, der zuletzt bei 120 Prozent seiner rechnerischen Kapazität arbeitete, bietet kein Wachstumspotenzial mehr. Die geografische Lage Istanbuls an der Nahtstelle zwischen Europa und Asien prädestiniert den neuen Flughafen als Drehscheibe des interkontinentalen Luftverkehrs: New York, Schanghai und Johannesburg sind jeweils etwa zehn Flugstunden von Istanbul entfernt.

Sorge um Umweltschutz

Airportchef Samsunlu hatte bei der Eröffnung die Energieeffizienz des „grünen Flughafens“ herausgestellt. Aber das Projekt ist nicht unumstritten. Umweltschützer fürchten negative Langzeitfolgen für den Grundwasserhaushalt und das Mikroklima der Region. Auch an den Arbeitsbedingungen beim Bau gab es viel Kritik. Das riesige Terminalgebäude mit seinen lichtdurchfluteten Hallen und die von schlanken Säulen getragene Dachkonstruktion, deren verglaste Kuppeln viel Tageslicht in den Bau lassen, unterstreicht den Anspruch des Flughafens auf eine globale Spitzenstellung. Gebaut wurde er von einem Konsortium fünf türkischer Firmen. Sie bilden zugleich die Flughafengesellschaft IGA, die den Airport auf 25 Jahre betreiben wird. Die Konzession soll über die gesamte Laufzeit Lizenzeinnahmen von umgerechnet 26 Milliarden Euro in die Staatskasse spülen.

Rekordverdächtig ist auch der Duty-Free-Komplex mit Dutzenden Geschäften und Luxus-Boutiquen, mit einer Verkaufsfläche von 53 000 Quadratmetern eine der größten Flughafen-Ladenstraßen der Welt. Die zunächst auf 25 Jahre befristete Konzession zum Betrieb der Läden ging an das türkische Unternehmen Unifree, an dem die deutsche Firma Gebr. Heinemann knapp 61 Prozent der Anteile hält.

