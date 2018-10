Italiens Metropole als Feindbild

Exakt 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, der unter anderem zur Folge hatte, dass Südtirol von Österreich abgespalten und Italien zugeschlagen wurde, scheint in der Region derzeit einiges zusammenzukommen: wachsender Separatismus wie andernorts in Europa, Fremdenangst, populistische Regierungen in Rom wie in Wien und die ewige Frage, wie mit einer traumatischen Vergangenheit am besten umzugehen ist.

Die Zwangsitalianisierung zur Zeit des italienischen Faschismus, aber auch die noch vom Deutschen Reich unter Adolf Hitler geplanten und umgesetzten Massenumsiedlungen und schließlich der Bombenterror, der trotz der Autonomie-Verhandlungen bis in die 1980er Jahre anhielt, schwingen weiter mit im Untergrund der Südtiroler Seele. Die Separatisten benutzen die Unterdrückung von vor über 70 Jahren als bevorzugte Klaviatur ihrer Propaganda.

Besonders wichtig für die selbst ernannten Südtiroler Freiheitskämpfer ist die Rechts-Koalition in Wien. Österreich bezeichnet sich auch heute noch als „Schutzmacht“ Südtirols. Der völkerrechtliche Streit mit Italien um das Land ist zwar seit 1992 offiziell beigelegt, seither sind auch die weitreichenden Autonomierechte Südtirols verwirklicht. Dass Wien zwischenzeitlich sogar drohte, die symbolbeladene Brennergrenze zu schließen, um Flüchtlinge abzuhalten, hat die Lage nicht gerade entschärft.

Angst vor Fremden

Drei von 35 Abgeordneten stellt die Südtiroler Freiheit bisher im Landtag, es könnten mehr werden ab morgen. Vor allem die junge und ländliche Bevölkerung Südtirols zeigt sich empfänglich für das Salz, das die Separatisten in die nie ganz verheilten Wunden der Vergangenheit streuen.

Angereichert wird dieses emotionale Amalgam mit der Angst vor Fremden, obwohl die rund 530 000 Südtiroler derzeit gerade einmal 1500 Asylbewerber aufnehmen müssen. jmm

