Jahrelange Blockade

Die Belagerung von Sarajevo durch die Armee der bosnischen Serben war eines der zentralen Ereignisse im Bosnienkrieg. Als Bosnien-Herzegowina 1992 seine Unabhängigkeit erklärte, stürmten Soldaten der jugoslawischen Volksarmee in der Nacht vom 4. auf den 5. April den internationalen Flughafen von Ilidiza. Die Besetzung dauerte bis zum 29. Februar 1996. Die internationale Luftbrücke, die zur Versorgung von hunderttausenden eingeschlossenen Menschen aufrechterhalten wurde, dauerte länger als die Berliner Luftbrücke 1948/1949 durch die Westalliierten.

Viele zivile Opfer

Am 2. Mai 1992 verhängten die bosnisch-serbischen Einheiten eine Blockade über den Teil von Sarajevo, der unter Kontrolle der Regierung stand. Die Hauptstraßen in die Innenstadt wurden gesperrt und die Wasser- und Stromversorgung gekappt. Die wichtigsten Verteidigungsanlagen und Waffendepots der Stadt fielen unter serbische Kontrolle. Überall im Stadtgebiet kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Scharfschützen, sogenannte Sniper, töteten allein im Zeitraum vom 10. September 1992 bis 10. August 1994 253 Zivilisten und 406 Soldaten.

Am 6. Mai 1993 erklärte der UN-Sicherheitsrat Sarajevo und andere belagerte Städte zu Schutzzonen, in denen UN-Truppen zum Einsatz kamen. Nach massiven Luftangriffen gelang im September 1995 die Befreiung Sarajevos. Erst am 29. Februar 1996 erklärte die bosnisch-herzogowinische Regierung die Belagerung offiziell für beendet. dir

