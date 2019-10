Jeans – ein Weltenbummler ohne Klimabewusstsein

Baumwolle aus Kasachstan, Webereien in Taiwan, Farbe in Tunesien, Verkauf in Deutschland. Während der Herstellung von Kleidung werden Massen an CO2 in die Umwelt abgegeben und circa 800 Liter Frischwasser pro Exemplar verunreinigt. Doch es gibt auch faire und umweltbewusste Mode.

Es gibt keine nachhaltige Mode“, behauptet ausgerechnet Peter Meusel, der ein Geschäft für nachhaltige Kleidung am Kaiserring in Mannheim besitzt. „Mode ist kurzlebig und unterliegt Trends.“ Deshalb sei Mode an sich nicht nachhaltig – könne sie gar nicht. Gerade durch saisonal wechselnde Kollektionen verschwinden Schnitte und Muster schnell wieder aus dem Angebot vieler Geschäfte. Dabei spielt es nicht nur eine Rolle, ob ein Artikel ökologisch und fair hergestellt wurde. Erst wenn ein Kleidungsstück lange getragen wird, kann man es als nachhaltig bezeichnen, sagt Meusel.

Meusel erinnert sich an einen Paradigmenwechsel in den 1990er-Jahren: Vorher sei besonders wichtig gewesen, dass die Ware Bio-Standards erfüllte. Mittlerweile hat sich ein Wandel abgezeichnet, in dem nicht nur ökologische Fasern gefragt sind, sondern die Konsumenten auch immer mehr auf die Herstellungs- und Arbeitsbedingungen achten. Ein Bewusstsein für Marken ist im Sektor nachhaltige Mode nicht so präsent wie der ökologische Aspekt. „Ökologische Produktion und faire Produzenten gehören längst zusammen“, sagt Meusel. Doch der Aufwand und die Ausgaben der Hersteller haben ihren Preis: Der Wert des Artikels steigt. Statt den Namen einer Marke mitzubezahlen, „bezahlt man hier gute Bedingungen für Mensch und Natur mit“.

Für Männer und Frauen

Dieser Wandel kommt Meusel und seinem Geschäft mit dem Namen „hautnah“ zugute. „Wir sind mit ökologisch fairer Bekleidung top ausgestattet“, sagt der Inhaber. Seit 1996 besteht sein Geschäft und profitiert von der guten Lage: durch die Nähe zum Mannheimer Bahnhof kommen viele Menschen auf dem Weg in die Innenstadt an seinem Laden vorbei. Doch auch Kunden von weiter her – „München und Karlsruhe“ – besuchen „hautnah“ regelmäßig. Die Annahme, dass nachhaltige Kleidung nur für Frauen hergestellt werde, entspricht längst nicht mehr der Tatsache. „Von der Socke bis zum Sakko gibt es mittlerweile auch nachhaltige Kleidung für Männer“, sagt Meusel. Fair hergestellte Kleidung kommt auch bei jungen Menschen immer besser an. Allerdings steht fest: „Besonders beliebt ist und bleibt die Kinderabteilung.“

Aus Alt mach Neu

Ein weiterer Aspekt der nachhaltigen Mode ist die sogenannte „Slow Fashion“ (dt. langsame Mode). Darauf hat sich Isabelle Kempf in ihrem Geschäft „umgekrempelt“ in der Mannheimer Innenstadt spezialisiert. Seit 2015 betreibt sie den kleinen Laden in M2.

Das Rana-Plaza-Unglück in Bangladesch 2013 war, wie für viele andere, ein Weckruf für Kempf. Sie fragte sich: „Was kaufe ich da eigentlich?“, und sah sich nach Alternativen um. Über ein Buch der Gründerin der Firma Manomama mit Sitz in Augsburg kam Kempf zu dem Thema nachhaltige Kleidung. Sie wagte den Sprung von einem festen Job in einem Ingenieurbüro ins Ungewisse und begann mit „umgekrempelt“.

„Die Kleidung, die wir verkaufen, ist fair produziert und aus ökologisch nachhaltigen Stoffen hergestellt“, sagt Kempf. „Nachhaltig wird alles erst, wenn man der Devise folgt ,weniger ist mehr’. Deshalb spreche ich nicht nur von fairer Mode, sondern auch von ,Slow Fashion’.“ Es sei das direkte Gegenteil zur „Fast Fashion“, also konventionellen Modeprodukten mit ständig wechselnden Kollektionen. Sie teilt die Meinung Meusels, dass Mode an sich nicht nachhaltig sein kann. „Es gibt immer nur Produkte, die nachhaltiger sind als andere. Eine Jeans aus dem Secondhand-Laden, ist nachhaltiger als eine fair produzierte“, sagt sie. „Ganz egal, wie die erste produziert wurde.“

Sie selbst hat in einem Hinterzimmer eine Nähwerkstatt eingerichtet. Hier repariert sie beschädigte Kleidungsstücke. „Die nachhaltigste Jeans ist die, die man schon im Schrank hat.“ Aus alten Stoffen und Materialien stellt Kempf außerdem Accessoires wie Turnbeutel und Stifterollen her. Nebenbei bietet sie Reparatur-Workshops an, in denen sie Teilnehmern zeigt, wie sie ihre Jeanshosen wieder in Form bringen. Außerdem vermietet sie ihre Nähmaschine stundenweise, wenn sie sie selbst nicht gerade braucht.

Regelmäßig startet sie Aktionen oder unterstützt gemeinnützige und soziale Projekte. Dazu dienen ihre die Schaufenster: Im Juli etwa sammelte „umgekrempelt“ das angefallene Plastik, um am Ende des Monats zu veranschaulichen, wie viel verstecktes Plastik im Alltag zusammen kommt. Auf dem sozialen Netzwerk Instagram startete sie das Schlagwort „plasticfreejuly“. „Jedes T-Shirt und jede Unterhose, die wir bei uns verkaufen, kommt einzeln in Plastik verpackt bei uns an“, ärgert sie sich. „Es ist erschreckend, was selbst bei ökologischer Kleidung an Müll anfällt.“ Deshalb hat sie ihre Lieferanten angesprochen, welche Alternativen es zu Plastikbeuteln gibt. Einige Lieferanten haben reagiert und denken über Alternativen nach oder haben sie bereits umgesetzt. „Es tut sich etwas.“

Zeitlose Lieblingsstücke

Ganz im Sinne der „Slow Fashion“ sind die Produkte der Mannheimer Modefirma „Phyne“. Sie bietet eine Kollektion für beide Geschlechter an und produziert nur „Basics“. Die Herstellung findet ausschließlich in Portugal statt. „Wir stellen zeitlose Kleidung her, die das Potenzial hat, das Lieblingskleidungsstück zu sein“, erklärt einer der drei Schöpfer der Marke, Andri Stocker. Das Trio hat den Anspruch, nachhaltige Mode aus der Nische zu holen. Obwohl ihr Fokus im Online-Vertrieb liegt, sind sie mittlerweile auch in namhaften Geschäften wie Engelhorn gelistet.

Phyne arbeitet mit einem Vorbestell-System. Einzelhändlern bietet sie ihre Kollektion an. Erst, wenn sie wissen, wie hoch der Bedarf ist, stellen sie die Stücke her. Denn nicht verkaufte Artikel sind besonders im Einzelhandel ein großes Problem. „So vermeiden wir, dass Produkte im Müll landen“, sagt Stocker. „Es ist eine kleine Herausforderung, weil der Endkunde es nicht gewohnt ist, dass Artikel nicht sofort verfügbar sind. Aber wir bleiben dennoch dabei.“

