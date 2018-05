Jeder gegen jeden – auf den Straßen regiert die Aggression

Anzeige

„Moralische Verrohung“

„Die Klagen über das Verkehrsklima nehmen zu“, bestätigt Wolfgang Fastenmeier, Professor für die Psychologie des Verkehrswesens in Berlin. Untersuchungen dazu hätten immer eine subjektive Komponente, dennoch seien sie ein Indikator. „Wir leben in einer Zeit der moralischen Verrohung“, sagt er. „Staaten und Unternehmen sind schlechte Vorbilder. Warum sollten sich dann Verkehrsteilnehmer wie moralische Saubermänner verhalten?“

Anbrüllen ist harmlos. An Kreuzungen fliegen die Fäuste. Radfahrer werden vom Drahtesel gezerrt. Radfahrer rammen Fußgänger. Jeder gegen jeden. Auf vielen Straßen wird bedrängt. Den Blinker zu setzen, scheint exotisch. Viele Radfahrer ignorieren rote Ampeln, als gäbe es sie gar nicht, Fußgänger sowieso.

Illegale Rennen gelten bei manchen als sportlich, selbst wenn es Tote gibt und sie im Knast enden. In Berlin ist die Stimmung so eskaliert, dass Rechtsmedizinerin Saskia Etzold die Folgen bis in die Gewaltschutzambulanz der Charité spürt. „Das geht über Rücksichtslosigkeit weit hinaus, das ist pure Gewalt. Und die Hemmschwelle sinkt“, sagt sie.

„Die Nerven liegen einfach blanker“, so beschreibt es Siegfried Brockmann, Unfallforscher für Versicherungsunternehmen. Brutale Delikte seien für ihn nicht neu. Möglicherweise steige aber gar nicht ihre Zahl, sondern sie würden mehr wahrgenommen. „Vielleicht sind die Leute einfach nicht mehr bereit, das länger so hinzunehmen.“

Junge häufiger Täter als Ältere

Es gibt Gründe für den Frust: Die Infrastruktur in Städten hält dem Verkehr kaum noch stand. Steigende Mieten drängen Menschen ins Umland – damit schwellen Pendlerströme an. Online-Bestellungen befeuern den Lieferverkehr, Billig-Bus-Flotten werben der Bahn Kunden ab. Im Januar 2018 gab das Kraftfahrt-Bundesamt den Fahrzeugbestand auf den Straßen mit 63,7 Millionen an – rund 1,1 Millionen mehr als zum vorigen Stichtag. Dazu zählt alles vom Laster über den Kleinwagen bis zum Motorrad und Anhänger.

2013 legten Fahrzeuge 705 Milliarden Kilometer im Jahr zurück, im Jahr 2016 erreichte „die jährliche Gesamtfahrleistung der in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeuge“ 725,8 Milliarden Kilometer. 2017 meldete der ADAC eine Rekordzahl von 723 000 Staus. Im Durchschnitt bildete sich jeden Tag eine Blechlawine von knapp 4000 Kilometern.

Und noch mehr Zahlen: So starben nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts im vergangenen Jahr 3186 Menschen bei Unfällen auf den Straßen. Das sei der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik im Jahr 1953. Die Gesamtzahl der Unfälle erreichte 2017 jedoch einen Höchststand, die Polizei nahm rund 2,6 Millionen Unfälle auf.

Umweltpolitisch gewollt fahren immer mehr Bürger Fahrrad. E-Bikes erhöhen das Tempo. Selbst auf breiten Radwegen wird es ungemütlicher. Dazu kommt modernere Technik beim Auto: Auch erschwingliche Modelle beschleunigen innerhalb von Sekunden auf mehr als 100 Stundenkilometer. Viele Autos wiegen fast zwei Tonnen. Randel hat nichts gegen schnelles Fahren, wo es erlaubt ist. Aber die Technik lässt für ihn neben Imponiergehabe mehr Möglichkeiten zu für aggressives Fahren – bis hin zur Gewalt. „Es gibt nicht den typischen Verkehrsrowdy. Das geht durch alle Bevölkerungsschichten und alle Ethnien“, sagt der Ex-Richter. Junge seien häufiger Täter als Ältere. Frauen verhielten sich im Straßenverkehr oft rühmlicher als Männer, aber seit rund 15 Jahren führen auch sie rücksichtsloser.

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat bereitet gerade eine Broschüre vor. Der Titel: „Emotionen im Straßenverkehr“. Aggressionen sind ein Thema. Die Polizei, Fahrschulen – sie alle signalisierten dem Verband, dass die Rücksichtslosigkeit zunehme, so Sprecherin Julia Fohmann. Belegt sei, dass überhöhte Geschwindigkeit häufiger Unfallursache sei als früher. „Ob dahinter aber ein besonders aggressives Verhalten steht, ist schwer nachzuweisen.“ In Berlin versucht es die Polizei auch mit Prävention. Mitte April twittert sie das Foto eines Kinderrads, das zerquetscht unter dem Reifen eines Autos liegt. „Wir könnten Ihnen an dieser Stelle etwas über ein Kinderfahrrad erzählen oder über ein Auto, das nicht Vorfahrt hatte“, heißt es da. „Stattdessen möchten wir Sie an etwas erinnern, etwas, das im täglichen Großstadtverkehr, in Hast und Eile und manchmal auch durch Frust oder Ablenkung in Vergessenheit gerät: Der Straßenverkehr ist gefährlich. Und er ist lebensgefährlich ohne Knautschzone.“ Fahren, das verlange volle Aufmerksamkeit und auch, auf schwächere Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen. „Der kleine Radler hatte Glück, er wurde nur leicht verletzt.“

Prävention wünscht sich Fastenmeier auch für Fahrschulen. Eine Art Pflicht-Training für soziale Kompetenz: „Es geht darum, immer auch die Perspektive anderer Verkehrsteilnehmer wahrzunehmen.“ Österreich habe das Training erfolgreich eingeführt – leider bisher nur nach Verstößen. „In Deutschland läuft diese Diskussion seit Jahrzehnten, aber nichts passiert“, kritisiert er.

Stimmung überprüfen

Zu Rüdiger Born in Hamburg kommen viele, die ihren Führerschein verspielten – oder sie haben andere Gründe wie ein laufendes Strafverfahren nach einem Verkehrsdelikt. Born ist Verkehrspsychologe und teilt seine Klienten beim Thema Aggressivität in zwei Gruppen ein: „Die einen sind emotional erregt. Und dann geht irgendwas so mit ihnen durch, dass sie zum Beispiel anfangen, zu drängeln.“ Impulsdurchbruch nennt er das. Bei der zweiten Gruppe hat Aggressivität für ihn von Anfang an etwas mit bewusstem Schädigen von anderen zu tun. „Da schneidet jemand mit völlig neutralen Gefühlen anderen den Weg ab oder nimmt einem anderen den Parkplatz weg. Weil er – mal ganz unpsychologisch gesprochen – in dem Moment ein Egoist ist.“

Etwa 10 000 Menschen im Jahr bekämen acht Punkte in Flensburg voll und würden so ihren Führerschein los, sagt Born. Er begrüßt das. „Es gibt Untersuchungen, dass gerade sie viele Unfälle verursachen.“ Es gebe sogar eine Korrelation zwischen Auffälligkeiten im Straßenverkehr und sonstiger Kriminalität.

Ein Volk der Rechthaber

Und wie therapieren Psychologen Verkehrsrowdys? „Wir schauen: Wie ist es ihnen gegangen an diesem Tag?“, beschreibt Born eine Sitzung. „Oft kommen dabei Eskalationsgeschichten heraus. Da war jemand schon mit einer schlechten Grundstimmung unterwegs, bevor etwas passierte.“ Born gibt Verhaltenstipps. „Wenn ich mich gerade mit meinem Partner gezofft habe, sollte ich nicht gleich ins Auto steigen. Und wenn ich mich angurte, dann prüfe ich meine Stimmung, ob die wirklich zum Fahren gut ist.“ Das Gefühl, sich entladen zu müssen – das sei reine Gewöhnung. „Man ist nicht automatisch ein Dampfkessel. Und viele wünschen sich selber, dass sie cool bleiben können.“

Ein Grundbedürfnis können auch Psychologen Verkehrsteilnehmern nicht abtrainieren: Die meisten wollen von A nach B, möglichst schnell und möglichst sicher. Dabei werden sie automatisch zu Rivalen. Der andere Autofahrer ist dabei ein Störfaktor. Mit immer mehr Verkehr steigen die Chancen, beim eigenen Vorwärtsstreben geärgert und frustriert zu werden, sagt Unfallforscher Brockmann.

Was fehlt, sind für den Ex-Richter Randel nicht die Gesetze. Es fehlt an ihrer Anwendung. „Niemand will es hören, aber alle Behörden sind unterbesetzt. Das beginnt bei der Polizei, geht weiter über die Staatsanwaltschaft bis zu den Gerichten“, sagt er. „Die Anzeigehäufigkeit und die Verfolgungshäufigkeit können nicht mehr den Fakten auf der Straße entsprechen.“ Ist diese Form von Aggression typisch Deutsch? Randel überlegt. „Vielleicht. Weil wir ein Volk der Rechthaber zu sein scheinen. So viele Rechthaber wie bei uns erlebe ich selten in der Welt.“

