Julia Timoschenko

Im dritten Anlauf will die 58-jährige Veteranin der ukrainischen Politik endlich zur ersten Präsidentin des Landes gewählt werden. In ihrer Heimatstadt Dnepropetrowsk (heute Dnipro) stieg sie über Beziehungen in den russisch-ukrainischen Gashandel ein. Zweimal war sie Regierungschefin, mischte immer vorn mit, vor allem aber wurde sie 2014 zum Gesicht der prowestlichen Orangenen Revolution. Überworfen hat sich Timoschenko mit vielen in der Politik – auch mit Poroschenko, den sie im Fall eines Wahlsieges ins Gefängnis bringen will. Dort saß sie selbst schon. 2011 wurde sie in einem politisch motivierten Prozess zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Es war ihr zweiter Gefängnisaufenthalt nach Vorwürfen der Steuerhinterziehung 2001. Seit Herbst 2014 steht sie der mit 20 Abgeordneten kleinsten Parlamentsfraktion ihrer Vaterlandspartei vor. Sie kämpft um ihre Rückkehr in höhere politische Ämter. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019