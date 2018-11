Kampf gegen Raubkunst

Noch bis 5. Dezember ist im Foyer der Universität Heidelberg in der Altstadt die Ausstellung „stolen past – lost future“ (gestohlene Vergangenheit – verlorene Zukunft) zu sehen. Dann ergänzt sie ab 12. Dezember die „Mykene“-Schau in Karlsruhe. Die Dokumentation ist eine Kooperation des griechischen Kulturministeriums, des Badischen Landesmuseums und der Universität Heidelberg. Dabei geht es um Raubgräber und den illegalen Handel mit archäologischem Kulturgut. „Wir zeigen, dass geraubte Kulturgüter ohne ihren Kontext ihre Geschichte und damit ihre Bedeutung verlieren“, so Kuratorin Julia Linke. Dazu gibt es heute um 14 Uhr auch eine Podiumsdiskussion in der Aula der Universität Heidelberg. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018