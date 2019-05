Kandidaten streiten um europaweite CO2-Steuer

Margrethe Vestager, Manfred Weber(M.) und Frans Timmermans. © dpa

Der Kampf gegen den Klimawandel mausert sich zum Topthema des Wahlkampfes der Europawahl. Auch beim Kandidatenduell in Brüssel wurde heftig debattiert. CSU-Politiker Manfred Weber, der als Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei gute Chancen auf die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat, wurde als Bremser attackiert. Ein Überblick:

Das Format: 90 Minuten, sechs Kandidaten, drei Journalisten. Es war die einzige Fernsehveranstaltung im Wahlkampf, bei der die Top-Kandidaten der sechs größten Fraktionen im Europaparlament gegeneinander zum Rededuell antraten. Je 60 Sekunden Zeit für eine Antwort hatten Manfred Weber (CSU), Frans Timmermans (Sozialdemokraten), Margrethe Vestager (Liberale), Ska Keller (Grüne), Nico Cué (Linke) und Jan Zahradil (Liberal-Konservative Reformer). Moderiert wurde die Debatte unter anderen auch vom deutschen ARD-Journalisten Markus Preiß.

Der Inhalt: Für die Auswahl der Themen war die Europäische Rundfunkunion zuständig, ein Zusammenschluss dutzender Rundfunkanstalten aus 56 europäischen Staaten. Unter anderem ging es bei der Debatte um Arbeitslosigkeit, Migration, Klimawandel und Europas Rolle in der Welt.

Die Sreitpunkte: Einmal mehr sorgte der Kampf gegen den Klimawandel für Streit. Timmermans und Keller warfen Weber vor, seine Partei trete bei dem Thema auf die Bremse. Timmermans forderte abermals eine Steuer auf Flugbenzin sowie eine CO2-Steuer für alle Unternehmen. Zugleich versuchte er, bei dem Thema eine Allianz mit den Grünen und den Linken zu schmieden. Sein Appell: „Lasst uns dafür sorgen, dass die nächste EU-Kommission das Thema an die Spitze der Agenda setzt.“ Weber lehnt die verpflichtende Abgabe auf den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid ab und setzt auf Innovation.

Bewertung der Kandidaten: Innerhalb der 90 Minuten blieb jedem Einzelnen nur wenig Zeit. Die meisten Verbalangriffe musste Manfred Weber parieren – was ihm meist gelang. Eigene Akzente konnte er aber kaum setzen.

Dies gelang eher Frans Timmermans, der für Vorschläge wie das Wahlrecht ab 16 Jahren lauten Applaus bekam. Zudem drückte er sich griffig aus – etwa bei seinem Kommentar zum britischen EU-Austritt: „Schaut euch an, was der Zwist über den Brexit dem Vereinigten Königreich angetan hat. Heute sieht Großbritannien aus wie ,Game of Thrones’ auf Steroiden.“

