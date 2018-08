„Katastrophe hat die Notfallseelsorge verändert“

Bis heute leiden Opfer und Hinterbliebene unter den Folgen der Ramstein-Katastrophe. Vor allem der Jahrestag stellt eine große Belastung für sie dar, berichtet Therapeutin Sybille Jatzko. Sie betreut seit Jahrzehnten Betroffene, im Frühling hat sie eine Stiftung zur Nachsorge von Katastrophen-Opfern gegründet.

Frau Jatzko, wie geht es den Überlebenden von Ramstein heute?

Sybille Jatzko: Immer um den Gedenktag herum geht es ihnen schlecht, sie fühlen sich an alles erinnert, die Trauernden trauern, die Traumatisierten erleben dieses Unglück wieder. Aber allgemein kann man sagen: Es gibt viele Menschen, die mittlerweile gut damit klarkommen. Aber einigen geht es nach 30 Jahren eher wieder schlechter, ja sogar zunehmend schlechter. Gestern etwa sprach ich mit einem Mann. Er sagte „Die Bilder kommen unkontrolliert hoch und werden immer schlimmer“, so dass wir jetzt einen Klinikaufenthalt für ihn organisieren werden.

Was hat sich seit Ramstein bei der Betreuung von Opfern geändert?

Jatzko: Sehr viel – und das hat man den Betroffenen zu verdanken, die immer wieder in der Presse gesagt haben, was ihnen fehlt. Ramstein hat die Notfallseelsorge und die Krisenintervention verändert, vor der Katastrophe gab es in Deutschland keinerlei Trauma-Therapie. Gutachter, die von Versicherungen beauftragt wurden, sagten Dinge wie: „Trauma ist ein moderner Quatsch, das gibt es nicht.“ So ist man damals mit den Menschen umgegangen.

Wie ist das heute?

Jatzko: Heute hat jedes Bundesland eigene psychosoziale Notfallversorgungspläne. Da gibt es Krisenintervention, Notfallseelsorge, Hilfe für Helfer, wirklich vielfältige Hilfen.

Das heißt, Sie sind mit der aktuellen Situation zufrieden?

Jatzko: Nicht ganz. Denn in keinem der Pläne ist enthalten, dass es nach der Kurzzeitversorgung eine längerfristige Nachsorge geben muss.

Haben Sie daher die Stiftung Katastrophen-Nachsorge gegründet?

Jatzko: Ja, wir sehen uns als Weiterführung der Kurzzeitversorgung. Wir begleiten die Menschen, geben Informationen, vermitteln Kontakte und die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen.

Das betrifft aber nicht nur Opfer von Ramstein, oder?

Jatzko: Nein. Wir haben mit Opfern und Hinterbliebenen vieler Katastrophen gearbeitet, darunter des Seilbahnunglücks von Kaprun, des Tsunamis in Thailand, der Loveparade in Duisburg, des Germanwings-Absturzes, der Terror-Anschläge in Istanbul, Tunesien, Paris und am Breitscheid-Platz in Berlin.

Was genau ist ein Trauma?

Jatzko: Das Trauma ist eine meist plötzliche, unerwartete Bedrohung des Lebens. In diesem Moment spaltet das Gehirn die bewusste Wahrnehmung ab. Es kommen aber noch Informationen rein – ein Rauchgeruch, ein Geräusch, ein Gefühl – die mit dem traumatischen Erleben abgespeichert werden. Sie haben jedoch keine Verknüpfung mit der bewussten Wahrnehmung. Später kann es passieren, dass ein Reiz – zum Beispiel Rauchgeruch – einen sogenannten Flashback auslöst. Dann erleben Betroffene innerlich den Moment des Traumas wieder, ohne Einfluss nehmen zu können.

Ist es möglich, derart traumatische Erlebnisse zu überwinden?

Jatzko: Vergessen kann man eine Todesnähe nicht, sollte man auch nicht. Aber es gibt wissenschaftlich anerkannte Verfahren, die Traumatisierten gut helfen können – etwa die EMDR-Therapie, bei der mit geleiteten Augenbewegungen gearbeitet wird, und die Verhaltenstherapie. Ziel ist, dass das Bewusstsein Herr über Trauma und Handeln wird.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018