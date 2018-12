Kaum spürbare Folgen

In Teilen der Ukraine herrscht seit dem 28. November Kriegsrecht. Im Alltag sind die Einschränkungen jedoch kaum zu spüren. So auch in Charkiw. Dort war zunächst Panik die erste Reaktion. Angst – dass die Renten nicht mehr ausbezahlt werden, dass in den Geschäften Lebensmittel fehlen, dass Väter und Söhne an die Front ziehen müssten.

Kaum hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko nach dem Zwischenfall nahe der Krim, als die russische Küstenwache drei ukrainische Schiffe samt Besatzung festsetzte, das Kriegsrecht in seinem Land ausgerufen, klingelte bei Jewgeni Sacharow das Telefon. Der Direktor der Menschenrechtsgruppe Charkiw redete mit sonorer Stimme auf besorgte Senioren ein, beruhigte, erklärte. „Die Menschen sind angespannt, aber von den Folgen des Gesetzes merkt man im Alltag bislang nichts“, bestätigt der Menschenrechtler.

Uneingeschränkte Freiheiten

Charkiw ist eine von zehn Regionen, die von dem 30-tägigen Kriegsrecht betroffen sind. Soldaten können in den Gebieten an der Grenze zu Russland und dem nicht anerkannten Möchtegern-Staat Transnistrien in der Republik Moldau zwangsweise einquartiert, Fahrzeuge, Unternehmen und Wohnraum beschlagnahmt werden. Die Polizeiaufgaben gehen aufs Militär über, das erweiterte Rechte bekommt und Ausgangssperren verhängen kann.

Männer im wehrpflichtigen Alter unterliegen Meldeauflagen. Maßnahmen wie eingeschränkte Pressefreiheit, Internet- und Telefonkontrollen, Demonstrationsverbote, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Umstellung von Fabrikproduktionen zu militärischen Zwecken können, müssen jedoch nicht getroffen werden. „Alle in der Ukraine hoffen, dass die Freiheitsrechte wie versprochen nicht eingeschränkt werden“, sagt Sacharow.

Verhalten vorhersehbar

Für den ukrainischen Präsidenten ist das Kriegsrecht „keine Kriegserklärung“. Die Ausrufung sorgt allerdings dafür, dass Reservisten sich bereits freiwillig für einen möglichen Einsatz melden. „Jetzt packen viele ihre Rucksäcke“, sagte Poroschenko einem privaten ukrainischen Fernsehsender. Vor vier Jahren hatte der russisch-ukrainische Konflikt mit der Besetzung der Krim begonnen. Die ukrainische Armee war damals marode.

Gerade die Professionalisierung der Soldaten habe Poroschenko dazu bewogen, jetzt vom Kriegsrecht Gebrauch zu machen, nicht bereits nach der Annexion der Krim oder während der Kämpfe in der Ostukraine, sagen Beobachter im Land. „Poroschenko glaubt eine starke Unterstützung hinter sich, die USA, die EU. Die Reaktion des Westens aber war nach dem Zwischenfall im Schwarzen Meer eine eher zurückhaltende, weil der Aktion etwas Künstliches anhaftet“, sagt Sacharow in Charkiw. Schließlich hätte die ukrainische Regierung die Eskalation umgehen können. Russlands Verhalten sei seit Jahren falsch, was die Krim, das Schwarze und das Asowsche Meer angehe. „Aber dieses Verhalten ist sehr vorhersehbar. Genauso hat sich Moskau nun benommen, es hat die Situation schamlos ausgenutzt.“

