Kim hat schon mehr erreicht als seine Vorgänger

US-amerikanische Experten halten die Erwartungen an das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Pjöngjangs Machthaber Kim Jong Un für unrealistisch – ein weit verzweigtes Netz an Nuklear-Standorten macht ihres Erachtens die nukleare Abrüstung Nordkoreas zu einer großen Herausforderung, und selbst bei einer Mitarbeit des nordkoreanischen Regimes rechnen die Experten mit einer Dauer der Abrüstung von bis zu 15 Jahren.

Bei ihrer letzten Auswertung kam die Denkfabrik RAND Corporation in Santa Monica, Kalifornien, auf 141 Standorte in Nordkorea, die mit dem Atomprogramm des Regimes in Verbindung gebracht werden. Die Zählung des Forschungsinstituts, das nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet worden war, um die Streitkräfte der USA zu beraten. basiert auf Erkenntnissen aus dem Jahr 2014. Vier Jahre später dürfte das über das Land verbreitete Netzwerk an Produktionsstätten für Nuklearbomben gewachsen sein.

Versteckte Standorte

Denn im gebirgigen Norden des Landes werden in dem verzweigten Netz an Geheimtunneln versteckte Standorte vermutet. Dort dürften auch die schätzungsweise 20 bis 60 Atombomben lagern, die Pjöngjang bereits produziert und erfolgreich getestet hat.