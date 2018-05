Kindergärtner, Quatschkopf, Revolutionär

Anzeige

„Ich bin erst mit 50 Abgeordneter geworden. Ich war vorher Kindergärtner, Buchhändler, Publizist, Revolutionär, Quatschkopf, Schauspieler. Ich habe alles Mögliche gemacht.“ So schilderte Daniel Cohn-Bendit beim Ausscheiden als Europaparlamentarier 2014 im „Spiegel“-Interview seinen Werdegang – und dieser ist nicht einmal vollständig. So fehlt seine achtjährige Tätigkeit als Dezernent für multikulturelle Fragen im Magistrat der Stadt Frankfurt.

Frankreich und Frankfurt – beides kann der heute 73 Jahre alte Deutschfranzose jüdischer Herkunft als Heimat bezeichnen. Am 4. April 1945 im französischen Montauban geboren und 1958 mit der Mutter nach Frankfurt gezogen, musste er sich mit 16 für eine der Staatsbürgerschaften entscheiden – und wählte die deutsche. Deshalb war es rein juristisch kein Problem, dass ihm das Frankreich Charles de Gaulles wegen seiner Rolle bei den Pariser Studentenunruhen 1968 das Aufenthaltsrecht aberkannte. Die französische Staatsbürgerschaft erhielt er erst 2015 zusätzlich zur deutschen.

Auch heute noch politisch aktiv

Auch in Frankfurt geriet er mit dem Gesetz in Konflikt: Beim Protest gegen den senegalesischen Präsidenten Leopold Sedar Senghor als Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels übersprang „der rote Dany“ im September 1968 vor der Paulskirche eine Polizeiabsperrung, wurde festgenommen und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Cohn-Bendit schloss sich der Sponti-Bewegung an, war aktiv im Häuserkampf des Frankfurter Westends, arbeitete als Erzieher in einer Kita der Frankfurter Uni, gründete mit Gleichgesinnten die Karl-Marx-Buchhandlung und gab das Stadtmagazin „Pflasterstrand“ heraus. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre war Cohn-Bendit treibende Kraft eines Beitritts der Frankfurter Spontis zu den Grünen. Seine Abneigung gegen jede Ideologie machte ihn zum Realo und Gegner der Fundis. 1989 übernahm er als ehrenamtlicher Stadtrat das Dezernat für das neu geschaffene Amt für multikulturelle Angelegenheiten und behielt diese Position bis 1997. Für das Europaparlament kandidierte er in Frankreich und Deutschland und wurde in Straßburg Fraktionschef.