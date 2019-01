Kippa – mehr als Kopfbedeckung

Gläubige jüdische Männer und Jungen erkennt man oft an der Kippa: einem kleinen runden Käppchen aus Stoff, das sie auf dem Hinterkopf tragen. Das jüdische Gesetz schreibt sie zwar nicht ausdrücklich vor, aber unter orthodoxen Juden ist die Kippa zur verpflichtenden Tradition geworden. Damit wollen die Träger vor allem ihre Demut vor Gott bezeugen.

Wichtig ist dabei, dass der Kopf bedeckt ist; Schirmmützen und Hüte können also die gleiche Funktion haben. In der Synagoge und an Festtagen setzen auch weniger strenggläubige Männer und selbst Nichtjuden mitunter eine Kippa auf. Orthodoxe Gläubige haben die Kippa ständig auf, selbst als Kind – meist etwa ab dem dritten Lebensjahr. Ultraorthodoxe tragen sie unter ihrem Hut.

Im liberalen Judentum bedecken auch einige Frauen während des Gebets ihren Kopf mit einer Kippa.

In Israel kann man an der Art der Kippa oft erkennen, welcher jüdischen Glaubensrichtung ihr Träger angehört. Auf Märkten gibt es deshalb Kippot aller Art zu kaufen: aus schwarzem Samt oder gehäkelt, in den Nationalfarben Israels, mit Smiley oder in Regenbogenfarben. dpa

