Klassiker treffen auf Künstliche Intelligenz

Norwegen ist das diesjährige Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. © dpa

Von dpa-Korrespondentin

Sandra Trauner

Die Norweger kommen: An die 100 norwegische Schriftsteller wollen bis 20. Oktober zur Buchmesse kommen, weiß Margit Walsø, Direktorin von Norwegian Literature Abroad, dem Büro zur Vermittlung norwegischer Literatur ins Ausland. Zu den Gästen zählen Krimiautor Jo Nesbø, Maja Lunde („Die Geschichte der Bienen“) oder Erik Fosnes Hansen („Choral am Ende der Reise“). 250 Bücher aus Norwegen werden 2019 ins Deutsche übersetzt. Der Gastland-Auftritt steht unter dem Motto „Der Traum in uns“. Die Norweger zeichnen in ihrem Pavillon „imaginäre Geografie der norwegischen Literatur“. Das Gastland genießt stets größte Aufmerksamkeit, ist aber nur Teil der Buchmesse.

Auf Vorjahresniveau

Buchmessen-Direktor Juergen Boos erwartet etwa 7500 Aussteller aus 150 Ländern in Frankfurt. Damit läge die Messe auf Vorjahresniveau. Der Ticket-Vorverkauf laufe sogar besser, sagte Boos schon im September. 2018 waren an den fünf Messetagen gut 285 000 Besucher gekommen.

Die Messe ist inzwischen so divers, dass man kaum noch einen Schwerpunkt ausmachen kann. Das ist durchaus gewollt: „Wie ein Brennglas bündelt die Frankfurter Buchmesse die großen Themen der Gegenwart“, sagt Boos. Wichtig ist ihm, dass von der Buchmesse ein gesellschaftliches Signal ausgeht. Eine Reihe von Kampagnen und Veranstaltungen haben den Kampf um die Meinungsfreiheit im Blick.

Ein weiteres Thema: die Erweiterung des Erzählens. Bewegte Bilder bekommen mehr Raum, virtuelle Realität und künstliche Intelligenz werden erstmals breiter behandelt. Dafür wird das Frankfurter Festival „Biennale des Bewegten Bildes“ in den Messebereich „The Arts+“ integriert. Zu sehen sind 360-Grad-Ausstellungen, Erlebnisse hinter VR-Brillen und experimentelle Digital-Kunst. Ein weiterer Trend sind Audio-Produkte. Erstmals hat die Messe für Hörbücher oder Podcasts einen eigenen Bereich geschaffen.

Anders als in den Vorjahren gibt es aktuell hoffnungsvolle Signale für Buchhändler und Verlage: Zum ersten Mal seit 2012 ist die Zahl der Buchkäufer in Deutschland wieder gestiegen. Kauften 2017 noch 29,6 Millionen Menschen mindestens ein Buch im Jahr, waren es 2018 bereits wieder 29,9 Millionen. Auch das laufende Jahr sei erfolgreich gestartet, sagt der Hauptgeschäftsführer des Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Alexander Skipis: Der Umsatz stieg bis August 2019 um 2,9 Prozent.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019